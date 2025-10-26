Thúy Ngân, Hòa Minzy cùng dàn sao dự lễ cưới Á hậu Quỳnh Châu

Trong buổi lễ tối 26/10, cô dâu rạng rỡ với chiếc váy cưới của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, có phom dáng tôn đường cong, phần tà sau dài ấn tượng. Điểm nhấn là chiếc khăn voan cô dâu được thêu ngày tháng hai người chính thức bên nhau, cùng hình ảnh hoa bất tử - loài hoa đặc trưng của Đà Lạt.

Lyly và Quang Trung đến chúc mừng đồng nghiệp. Hầu hết khách mời chọn trang phục màu đen hoặc pastel. Lyly gợi cảm với chiếc váy ôm sát khoe vóc dáng. Khi tiếp đón khách mời, cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện trong bộ váy cưới khoe vai trần, kết hợp phần nhấn eo.

Buổi lễ mở màn bằng phần biểu diễn của ca sĩ Trung Quân với ca khúc hoàn toàn mới được trình bày lần đầu tiên trên nền nhạc từ dàn giao hưởng. Sự góp mặt của Trung Quân mang ý nghĩa đặc biệt, bởi chuyến đi chơi chung đầu tiên của đôi uyên ương là tại Phú Quốc, nơi họ cùng thưởng thức giọng hát của anh.

Ca sĩ ST Sơn Thạch cũng góp giọng với bài hát mới để gửi lời chúc đến người bạn. Dù đang gặp vấn đề sức khỏe và vừa nhập viện, anh vẫn không bỏ lỡ sự kiện quan trọng này. Không gian sự kiện được bài trí theo lối tối giản, mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp. Lối vào tiệc nổi bật với đoạn "đường hầm" làm từ vải lụa trắng, nơi dàn nhạc hòa tấu chào đón quan khách. Sau khi đi qua khu vực này, mọi người bước vào sảnh chờ rộng rãi.

Liz Kim Cương chụp hình cùng cô dâu, chú rể. Trong bữa tiệc, vợ chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng gia đình đãi khách mời các món như súp dumpling hải sản vi cá, cua lột sốt trứng muối, cá mú hấp sốt bào ngư, bò hầm sốt rượu porto, tôm càng nướng sốt cay…

Trong khi Sam chọn chiếc váy đen đơn giản, nhẹ nhàng, Ngô Kiến Huy lại nổi bật với bộ trang phục màu xanh. Khác biệt so với nhiều đám cưới thường tập trung vào hoa, buổi tiệc của Chế Nguyễn Quỳnh Châu tràn ngập gam màu xanh của núi rừng Đà Lạt, từ lối dẫn lên sân khấu đến khu vực tiếp đón. Sân khấu chính được tạo hình từ các khối cành lá sắp xếp theo kiểu cây thông - biểu tượng quen thuộc của Đà Lạt. Xung quanh không gian là những phông nền màu đen kết hợp đèn LED, mang đến cảm giác bữa tiệc đang diễn ra dưới bầu trời đêm lấp lánh sao.

Thúy Ngân nhẹ nhàng, nữ tính với chiếc váy thiết kế cầu kỳ màu pastel, còn Hòa Minzy thanh lịch với váy đen dáng dài, chất liệu xuyên thấu. Buổi lễ có sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh. Cha mẹ của Quỳnh Châu và chú rể bày tỏ lòng biết ơn đến quan khách đồng thời gửi đến đôi trẻ những lời chúc phúc, dặn dò ý nghĩa. Đặc biệt, hôm nay cũng trùng với dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cha mẹ chú rể.

Hai khách mời Thuận Nguyễn và Võ Hoàng Yến . Chính cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người tự thiết kế ý tưởng trang trí cho buổi tiệc. Quỳnh Châu sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nhưng chọn TP.HCM làm nơi lập nghiệp, trong khi chồng cô - Ngọc Phát - vốn là người Đồng Nai nhưng lại tiếp quản việc kinh doanh khách sạn của gia đình ở Đà Lạt. Cặp đôi duy trì tình yêu xa cách suốt hơn 5 năm. Phát Nguyễn thường dành cuối tuần về TP.HCM để ở bên bạn gái. Lấy cảm hứng từ vùng đất gắn bó với cả hai, cô dâu ưu tiên giảm bớt hoa tươi, thay vào đó sử dụng nhiều lá cây xanh để gợi lên sự tươi mát và hình ảnh những đồi thông xanh mướt.

