Chồng doanh nhân bật khóc trong lễ cưới với Á hậu Quỳnh Châu

  • Chủ nhật, 26/10/2025 20:42 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Cả Á hậu Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn đều xúc động bật khóc trong lễ cưới ngày 26/10 tại TP.HCM. Họ có khoảng 5 năm yêu nhau trước khi kết hôn.

Ngày 26/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn chính thức tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Sam, Diễm My 9X, Lynk Lee... Buổi chiều cùng ngày, cặp đôi thực hiện nghi thức lễ thề nguyện với sự tham dự của khoảng 40 vị khách mời, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết.
Phía nhà trai quy tụ nhóm bạn thân của chú rể Phát Nguyễn, trong khi nhà gái có sự góp mặt của dàn thí sinh từ hai mùa thi Miss International Queen Vietnam - đội hình do Chế Nguyễn Quỳnh Châu dẫn dắt. Nhà văn Anh Khang đảm nhận vai trò MC, đồng thời là người đã đồng hành và chứng kiến toàn bộ hành trình tình yêu của đôi uyên ương.
Vị MC chia sẻ câu chuyện tình thú vị của cô dâu, chú rể. Theo đó, chú rể Ngọc Phát làm quen với cô dâu qua một tin nhắn có nội dung: "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?". Sau khi gửi, anh thầm cầu nguyện đây là duyên lành và xin cho mọi việc suôn sẻ. Anh hứa trân trọng mối tình này đến cùng. Đúng lúc đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang "ế show" vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Thấy hồ sơ đối phương liên quan đến lĩnh vực khách sạn, cô nghĩ đây là lời mời công việc nên nhanh chóng phản hồi. Ngay lập tức, chú rể đi thẳng vào vấn đề: "Châu có bạn trai chưa?" và từ đó mở ra hành trình tình yêu đầy bất ngờ.

Trong giây phút quan trọng, cả cô dâu và chú rể đều không cầm được nước mắt khi đọc lời thề nguyện. Chú rể Phát Nguyễn bày tỏ: "Anh hứa cùng em chăm sóc con cái, gia đình bằng tình yêu, sự thấu hiểu và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là điều quan trọng nhất, vì khi em cười, anh biết mình đang sống với những điều đẹp đẽ nhất. Anh hứa luôn tự nhìn nhận bản thân trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng sự hiểu và thương".

“Anh biết hạnh phúc không tự đến, mà phải xây dựng từng ngày, trong từng hơi thở và nỗ lực nhỏ bé, như việc nếu em quên sạc điện thoại trước khi ngủ - anh sẽ sạc thay, hoặc khi em bận rộn quên ăn - anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em. Anh tin chỉ cần có nhau, chúng ta sẽ nuôi dưỡng được hạnh phúc ấy", anh tiếp tục.

Cô dâu Quỳnh Châu cũng xúc động trước lời hứa của chồng. Cô chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng ta đã cùng vượt qua những ngày không một đồng bạc trong thời kỳ dịch bệnh. Em chọn anh làm chồng và sẽ yêu anh từ bây giờ, sau này, cho đến khi tim em ngừng đập. Em như nước sôi vì luôn vội vã, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, mang lại sự bình yên".
Cô dâu diện váy cưới với kiểu dáng trắng tôn vòng eo, phần đuôi xòe nhẹ nhàng và dải voan choàng cổ dài. Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn bắt đầu hẹn hò năm 2020 nhưng giữ kín chuyện riêng tư. Tới 2022, khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong cuộc sống, cả hai mới công khai. Chồng của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn (sinh năm 1989), hiện kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt.

