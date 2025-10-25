Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

Lễ cưới của Quỳnh Châu và chồng doanh nhân

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:54 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân cử hành thánh lễ hôn phối, rồi trao lời thề nguyện tại nhà thờ.

Che Nguyen Quynh Chau anh 1

Sáng 25/11, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng doanh nhân Phát Nguyễn cử hành thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định. Hai người đến từ sớm, đi cùng gia đình để hoàn tất các khâu quan trọng cho buổi lễ. Các nghi thức được cử hành trong không khí trang nghiêm, mộc mạc theo phong cách Công giáo truyền thống.
Che Nguyen Quynh Chau anh 2

Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mặc váy cưới kín đáo, thanh lịch, luôn nở nụ cười hạnh phúc khi đi bên chú rể Phát Nguyễn.
Che Nguyen Quynh Chau anh 3Che Nguyen Quynh Chau anh 4

Trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên gia đình, cặp đôi nắm chặt tay nhau thực hiện lời thề thiêng liêng. Với giọng run run, cô dâu Quỳnh Châu xúc động bày tỏ: "Em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

Che Nguyen Quynh Chau anh 5Che Nguyen Quynh Chau anh 6

Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nổi bật với chiếc váy cưới ôm sát. Chiếc váy có thiết kế cổ thuyền kết hợp đuôi cá và lớp ren mang đến vẻ ngoài cổ điển, thanh lịch.

Che Nguyen Quynh Chau anh 7Che Nguyen Quynh Chau anh 8

Sau phần lễ tại nhà thờ, cô dâu chú rể trở về tư gia để sẵn sàng cho nghi thức gia tiên tại hai gia đình ở TP.HCM và Đồng Nai, diễn ra vào buổi trưa, chiều cùng ngày. Tiệc cưới chính thức tổ chức vào tối 26/10 tại TP.HCM, dự kiến có khoảng 800 khách mời gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp của đôi uyên ương.

Che Nguyen Quynh Chau anh 9

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn bắt đầu hẹn năm 2020, xây dựng trên nền tảng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Họ giữ kín chuyện riêng tư. Tới 2022, khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong cuộc sống, cả hai mới công khai. Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn (sinh năm 1989), hiện kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Con trai NSND Xuan Bac gay chu y hinh anh

Con trai NSND Xuân Bắc gây chú ý

8 giờ trước 09:17 25/10/2025

0

Trong tấm ảnh chụp chung với NSND Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007 gây chú ý với ngoại hình sáng, được nhận xét giống hệt bố thời trẻ.

Ngoai hinh kho nhan ra cua Kim Nha hinh anh

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

23 giờ trước 17:58 24/10/2025

0

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Louis Nguyen noi loi yeu Tang Thanh Ha hinh anh

Louis Nguyễn nói lời yêu Tăng Thanh Hà

7 giờ trước 10:48 25/10/2025

0

Louis Nguyễn bày tỏ biết ơn bà xã Tăng Thanh Hà nhân dịp sinh nhật 39 tuổi của cô. Theo doanh nhân, nữ diễn viên đã giúp anh có cuộc sống ý nghĩa.

Minh Hạo

Ảnh: Hải Nguyễn

Chế Nguyễn Quỳnh Châu Á hậu Quỳnh Châu Quỳnh Châu cưới lễ cưới

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý