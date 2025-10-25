Lễ cưới của Quỳnh Châu và chồng doanh nhân

Sáng 25/11, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng doanh nhân Phát Nguyễn cử hành thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định. Hai người đến từ sớm, đi cùng gia đình để hoàn tất các khâu quan trọng cho buổi lễ. Các nghi thức được cử hành trong không khí trang nghiêm, mộc mạc theo phong cách Công giáo truyền thống.

Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mặc váy cưới kín đáo, thanh lịch, luôn nở nụ cười hạnh phúc khi đi bên chú rể Phát Nguyễn.

Trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên gia đình, cặp đôi nắm chặt tay nhau thực hiện lời thề thiêng liêng. Với giọng run run, cô dâu Quỳnh Châu xúc động bày tỏ: "Em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu nổi bật với chiếc váy cưới ôm sát. Chiếc váy có thiết kế cổ thuyền kết hợp đuôi cá và lớp ren mang đến vẻ ngoài cổ điển, thanh lịch.

Sau phần lễ tại nhà thờ, cô dâu chú rể trở về tư gia để sẵn sàng cho nghi thức gia tiên tại hai gia đình ở TP.HCM và Đồng Nai, diễn ra vào buổi trưa, chiều cùng ngày. Tiệc cưới chính thức tổ chức vào tối 26/10 tại TP.HCM, dự kiến có khoảng 800 khách mời gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp của đôi uyên ương.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn bắt đầu hẹn năm 2020, xây dựng trên nền tảng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Họ giữ kín chuyện riêng tư. Tới 2022, khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong cuộc sống, cả hai mới công khai. Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn (sinh năm 1989), hiện kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.