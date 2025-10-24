Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Nhã chia sẻ loạt ảnh mới. Điều gây bàn tán trong loạt ảnh là Kim Nhã xuất hiện với mái tóc ngắn cụt, gây bất ngờ. Nhiều khán giả thừa nhận họ không nhận ra Kim Nhã với kiểu tóc mới. Thậm chí, khi có người bạn bình luận Kim Nhã quá khác so với trước đây, nữ diễn viên trả lời: “Nào không gièm pha bạn”.

Ngoại hình hiện tại của Kim Nhã. Ảnh: FBNV.

Khi có những khán giả thắc mắc lý do Kim Nhã xuống tóc hoặc liệu cô có trải qua vấn đề gì dẫn đến quyết định thay đổi ngoại hình không, nữ diễn viên phản hồi cô bị rụng tóc nên quyết định cắt bỏ để mọc tóc mới.

Khi một tài khoản bình luận: “Ủa Kim Nhã, gặp chuyện gì mà lại ra nông nổi này", nữ diễn viên đáp: "Nông nổi là sao nữa, tóc ngắn đẹp mà". Thấy cộng đồng mạng bày tỏ lo lắng về việc thay đổi ngoại hình, Kim Nhã khẳng định cuộc sống của cô vẫn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra.

Kim Nhã, sinh năm 1990 tại TP.HCM, bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu nhờ chiều cao 1,7 m. Sau đó cô lấn sân diễn xuất, trở thành thành viên nổi bật trong nhóm hài BB&BG cùng BB Trần.

Năm 2016, cô tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Từ đó, Kim Nhã xuất hiện trong các dự án phim ảnh, video hài, thậm chí thử sức với vai trò VJ và kinh doanh riêng.