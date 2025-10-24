Min không còn như xưa

Sau thời gian im ắng, Min trở lại với album mới. Sản phẩm này cho thấy sự trưởng thành của nữ ca sĩ và cách cô đối diện với nỗi buồn.

Trong suốt năm 2024, Min không có bất cứ sản phẩm âm nhạc mới nào dù vẫn đi diễn khá đều đặn. Thậm chí, nữ ca sĩ này tạm khóa tài khoản cá nhân còn trên fanpage thỉnh thoảng đăng tải vài lịch trình công việc. Đã có lúc khán giả liên tục hỏi “chuyện gì đang xảy ra với Min” khi từ một ca sĩ có nhiều bản hit, cô lại trầm lắng, hoạt động bớt sôi nổi hơn hẳn.

Không lên tiếng trả lời những thắc mắc mà chờ đợi tới tháng 10, Min tung ra album mới. Như Min chia sẻ, Dear Min là cách cô giải phóng bản thân khỏi nỗi buồn bằng cách dám đối diện, dám kể lại. Không biết bao nhiêu phần trăm cảm xúc, con người thật được Min giãi bày qua album lần này nhưng có thể thấy ở đó là một Min rất khác biệt với trước đây, trầm lắng, sâu sắc và nội tâm.

Min thời còn sôi nổi

Min xuất thân từ nhóm nhảy nổi tiếng ST.319 nên thời gian đầu gắn liền với hình ảnh năng động, trẻ trung. Giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc của Min không xuất sắc nhưng đổi lại cô có kỹ năng trình diễn, vũ đạo làm lợi thế. Min cũng thông minh trong việc lựa chọn dòng nhạc phù hợp với các thế mạnh của bản thân. Các ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu, Trên tình bạn dưới tình yêu, Đừng yêu nữa, em mệt rồi, Có em chờ, Ghen… là những bản hit, làm nên tên tuổi của Min.

Các ca khúc trên nhìn chung đều nhẹ nhàng, tiết tấu vừa đủ, dễ nghe, điệp khúc bắt tai, không làm khó Min về kỹ thuật, quãng giọng… đồng thời dễ tạo hit và viral trên một thị trường âm nhạc thịnh hành nền tảng video ngắn.

Min bất ngờ chậm lại sau thời gian có liên tục các bản hit. Ảnh: FBNV.

Trong đó Đừng yêu nữa, em mệt rồi sau 6 năm phát hành đã đạt hơn 150 triệu lượt xem tính tới 23/10. Ghen được phát hành cách đây 8 năm đến nay đạt 149 triệu lượt. Nữ ca sĩ này còn có thêm Trên tình bạn dưới tình yêu và Có em chờ đạt trên 100 triệu. Hầu hết MV của Min đều đạt lượt xem lớn, dao động từ 20 triệu tới trên 60 triệu. Có lẽ, Min là một trong những nữ ca sĩ sở hữu lượt xem cao nhất Vpop.

Đang trên đà phát triển, Min đột ngột im ắng. Suốt năm 2024, cô không có bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Thời điểm đó, nữ ca sĩ thậm chí khóa trang cá nhân. Cùng lúc, Min liên tục gây bàn tán trên mạng xã hội nhưng bởi nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ hay chuyện riêng tư chứ không phải âm nhạc.

Giữa năm 2024, Min bất đắc dĩ bị réo tên trong trận beef giữa Thành Draw và 16 Tyhp. Cụ thể, ở bản rap diss DUNGDAY?!, Thành Draw tung ra nhiều thông tin đời tư liên quan đến 16 Typh, khiến dân mạng đặt nghi vấn phải chăng 16 Typh từng không có trách nhiệm với người cũ. Min vốn vướng tin hẹn hò 16 Typh suốt thời gian dài nên nữ ca sĩ vô tình liên quan trong vụ việc

Vụ việc thời điểm đó bùng nổ mạng xã hội đến mức 16 Typh phải nhanh chóng lên tiếng và đề nghị chấm dứt ngay cuộc chiến trước khi hệ quả của nó đi quá xa.

Bên cạnh đó, việc ngoại hình của Min được nhận xét thay đổi, khác lạ nhiều so với trước đây càng khiến nữ ca sĩ liên tục bị nhắc tên các nền tảng mạng xã hội.

Ngày trở lại

Tối 22/10, Min trở lại. Từ tiêu đề album đã có thể thấy Dear Min là một sản phẩm mang đậm dấu ấn và cảm xúc cá nhân. Và qua các bài hát trong album, Min khắc họa chặng đường vài năm đã qua, nơi cô dám đối mặt với góc rất khác trong tâm hồn là nỗi buồn thay vì sự trẻ trung, vui tươi như đã thấy. Min kể cô đặt cảm xúc lên đầu, thậm chí nhiều lần đã phải dừng lại hít thở, bình tâm khi thu âm. Kỹ thuật không được đặt nặng trong sản phẩm này.

Sản phẩm mới của Min có thành tích khá ổn nhưng chưa đủ bứt phá để thành hit. Ảnh: FBNV.

Mở đầu bằng Fragile nổi bật với tiếng piano du dương, album sau đó mở ra một hành trình với đầy đủ cung bậc cảm xúc cùng Quá muộn, Loser, phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế độ im lặng, Điều em khó nói, interlude ILYSMBIHTLYG, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, Boyfriend, Girlfriend và cuối cùng là Có em là nhà.

Trở lại sau thời gian dài im ắng, Min liều lĩnh khi thay vì chạy theo cái mới, lại chọn trung thực với cảm xúc của bản thân.

“Sự mới mẻ không nhất thiết phải đến từ xu hướng, mà đến từ cách mình nhìn thế giới. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một gam màu riêng và khi Min trung thực với nó, âm nhạc vì thế sẽ tự nhiên thay đổi theo. Min không ra sản phẩm liên tục, cũng không xuất hiện nhiều trên gameshow, nên đôi khi khán giả ít thấy mình hơn. Nhưng mỗi nghệ sĩ đều có tốc độ riêng. Với Min, âm nhạc cần được ấp ủ đủ lâu để thật sự chín và đúng với cảm xúc tại thời điểm đó”, Min nói.

Với các bản nhạc pop, ballad, R&B, tổng thể album do Khắc Hưng phối khí có âm nhạc và ca từ đẹp. Tuy nhiên, một album mà hầu hết bài hát dài trên dưới 4 phút, giọng hát của Min chưa đủ chiều sâu để giữ chân người nghe, khiến sự tò mò dần phai nhạt.

Một số track nhạc như Quá muộn, phải viết bao nhiêu bản tình ca… được Min bắt đầu bằng giọng hát chất chứa đầy cảm xúc nhưng càng về sau lại rơi vào lối mòn đơn điệu, thiếu điểm nhấn bất ngờ. Cấu trúc các bài hát cũng an toàn, dễ đoán nên như Min đã chia sẻ, Dear Min mang nhiều giá trị về trải nghiệm và cảm xúc được chính cô chưng cất qua thời gian chứ chưa thật sự hấp dẫn, bứt phá.

Sau gần một ngày phát hành, các video đạt vài nghìn tới vài chục nghìn lượt nghe. Cao nhất là chẳng phải tình đầu sao đau đến thế đạt 165.000 lượt. Đây là con số tương đối ổn khi các video đều dạng audio chứ không có MV chính thức, ngoại trừ Boyfriend, Girlfriend. Tuy nhiên, sản phẩm này đã được Min thực hiện MV và phát hành từ cách đây vài tháng.