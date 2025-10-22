Cuộc chiến khiến rap Việt hỗn loạn

Bắt nguồn từ những track diss của Dế Choắt, giới rap Việt nóng hơn bao giờ hết với trận beef lớn nhất từ đầu 2025 đến nay.

Cuộc chiến giữa các rapper đang càng lúc càng lan rộng và căng thẳng. Hàng loạt tên tuổi lớn trong giới rap gia nhập cuộc chiến khiến nó gần như trở thành tâm điểm, được quan tâm nhất trong cộng đồng fan yêu nhạc những ngày qua. Phúc Du, ICD, Rhymastic… đã hâm nóng cuộc chiến do Dế Choắt khơi mào. Trong khi đó, B RAY, Karik… dù bị réo tên vẫn đang giữ im lặng.

Dế Choắt lại khơi mào cuộc chiến

Cuộc chiến rap bắt đầu khoảng một tháng nay do Dế Choắt khơi mào. Từ cuối tháng 9 với Vô Công Album, Dế Choắt tung ra nhiều ca khúc được cho là có nội dung công kích những rapper đang tham gia Anh trai "say hi". Ngoài ra, Dế Choắt ẩn ý quán quân Rap Việt mùa 2 Seachains mờ nhạt.

Cuộc chiến lúc này còn chưa căng thẳng khi chỉ có Dế Choắt đơn phương công kích. Thậm chí, đã có lúc cộng đồng rap fan gọi Dế Choắt là “Chí Phèo của giới rap” vì cách rapper này cứ “một mình một chiến tuyến”, thách đấu với cả rap Việt mà chẳng ai hồi đáp.

Từ lúc rapper này có Rapper Hồng Đào, cuộc chiến bắt đầu sôi động hơn. Mở đầu bản nhạc, Dế Choắt có những câu rap được cho là công kích các rapper lòe loẹt, trang điểm đậm lên xu hướng kiếm tiền, mong giàu: “Team tui là rapper đồng hào / Chồng ơi trét phấn má hồng vào / Tụi bây đừng có giành chồng tao / Rapper hồng đào / Đi lên xu hướng kiếm đồng hào / Suốt ngày mở miệng kiếm công lao / Xì tai xì cúc theo phong trào” hay “Diễn hài cho mấy đứa nhỏ kể / Kiếm thêm nhiều tiền nhưng sao nay hóa ra nhiều phiền”.

Dế Choắt tung ra hàng loạt bản nhạc diss khác nhau khiến giới rap Việt dậy sóng.

Tiếp đó, hàng loạt Karik, Big Daddy, B RAY bị réo tên thông qua những câu từ đầy châm chọc. Chẳng hạn “Rapper Ká Zick lúc tóc bạc lúc tóc đen / Anh lỉa yêu gái như đạn mà lúc lên mạng lại khóc man” được cho là tấn công Karik, “Bố bố bố bố Pự già đầu / Đeo dây quấn quấn tưởng là ngầu / Y như con nít bú bà bầu” nhắm tới Big Daddy hay "Rapper sùi sùi, Lỗ mũi gãy kìa ui ui" ẩn ý liên quan đến B RAY.

Ngoài ra, Dế Choắt còn có một số sản phẩm công kích Quán quân Rap Việt mùa 4 Robber và Phúc Du. Ngược lại, Phúc Du cũng đáp trả bằng track Sĩ vương, còn Robber tung ca khúc Rapper lè nhè để đáp trả Dế Choắt.

Đến cuối tháng 9, bằng bản rap Rap bào, Dế Choắt khiến quy mô cuộc đấu càng lan rộng với rất nhiều cái tên mới bị réo gọi. Double2T, Đen Vâu, Binz, HIEUTHUHAI, JustaTee, Obito, Touliver, MC ILL, Blacka, Ricky Star, Giang Đẫm, DVD, Andree, Rhymastic… cũng không thoát khỏi sự công kích của quán quân Rap Việt mùa 1.

Rap Việt đúng "hỗn loạn" khi Dế Choắt điên cuồng khuấy động bầu không khí bằng những bản rap đầy châm biếm, câu từ sắc bén, punchline ấn tượng.

Vài ngày sau, Rhymastic lấy nghệ danh YC phát hành bản rap Chưa từng cheer ly có giai điệu mạnh và ca từ gay gắt để đáp trả Dế Choắt. Bằng những câu từ như: “Rap là phải như thằng đá bơ Dế Choắt?/ mặt thì bá dơ/ mà nhạc thì ế chắc” hay “Mà Dế không đủ tuổi nên Dế chỉ được làm Dế choắt/ quán quân rap Việt nhưng không biết punchline”.

Lần đầu tiên thầy trò Rap Việt công khai công kích nhau. Đáng nói, đến khi ICD nhập cuộc, cuộc chiến đã không còn chỉ Dế Choắt “đơn phương độc mã” mà cuộc đấu đã chuyển sang hướng mới, nơi ICD và Phúc Du đang đối đầu căng thẳng, là tâm điểm của một cuộc chiến mới.

ICD và Phúc Du đối đầu

ICD có thể bất lợi về voice nhưng rap diss với anh chưa bao giờ yếu thế. Ở cuộc đấu với Phúc Du lần này, ICD cũng đang ở tâm thế “cửa trên” theo nhận xét của đông đảo khán giả. ICD cũng là trường hợp khá đặc biệt của rap Việt khi các bản rap diss luôn có lượt xem, độ viral, thảo luận áp đảo so với sản phẩm âm nhạc khác của rapper này.

Chất lượng lên - bản rap được ICD tung ra cách đây 2 tuần - đến 21/10 đạt 722.000 lượt xem, cao gấp nhiều lần so với sản phẩm âm nhạc chính thức là Tái sinh mà rapper này phát hành 2 tháng trước. Con số này cho thấy rap diss vẫn là lợi thế khó chối bỏ của ICD. Với Chất lượng lên, ICD ngoài công kích Dế Choắt còn nhắc tới nhiều rapper khác như Minh Lai, Phúc Du, Robber, RHYDER, HIEUTHUHAI, Negav dù tính chất và mức độ khác nhau.

ICD và Phúc Du đang ở thế đối đầu trong cuộc chiến mới.

Chỉ vài giờ sau khi ICD “nổ phát súng” đầu tiên, Phúc Du bước vào trận chiến với bản rap Ai cơ? và nghệ danh Vinadu. Ở cương vị một anh trai đang tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du khó bung hết kỹ năng để công kích gay gắt như anh từng làm ở các trận beef khác. Có lẽ vì thế, ở Ai cơ?, Phúc Du mang tính mỉa mai nhiều hơn xoay quanh việc ICD là quán quân cuộc thi rap nhưng vẫn mờ nhạt, chưa có bản hit. Bản rap của Phúc Du được nhận xét thiếu tính sát thương - yếu tố quan trọng nhất trong các trận beef.

Ngược lại, ICD ở tâm thế thoải mái hơn. Trong tình huống đó, ICD đã tiếp tục tung ra bản rap Ai Đồ vào tối 19/10. Bản rap này khiến ICD bật lên, chiếm ưu thế trong cuộc đấu với Phúc Du nói chung và trận beef rap gây xôn xao nhạc Việt một tháng qua nói riêng.

Bằng những ngôn từ châm biếm, sâu cay nhưng vẫn ý nghĩa, sâu sắc, ICD đưa ra những lý lẽ thuyết phục được số đông khán giả. Tư duy của ICD là điều công chúng khen ngợi, ghi nhận sau khi theo dõi Ai Đồ. Họ tự hỏi Phúc Du sẽ “bẻ” lại các lý lẽ của ICD như thế nào khi chúng đã quá thuyết phục?

Về phần Phúc Du, anh chưa có sản phẩm để tiếp nối cuộc đấu với ICD. Thay vào đó, anh khiến cuộc đấu nóng hơn bao giờ hết bằng cách viết status sau khi biểu diễn ở Hải Phòng. Lúc này, khán giả đang tò mò động thái tiếp theo của nam rapper này sẽ ra sao và liệu cuộc chiến có tiếp tục hay sẽ dừng lại với lợi thế đang tạm nghiêng về ICD.