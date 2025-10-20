Quỳnh Anh công khai bạn trai

Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh và TikToker Neyun công khai tình cảm thông qua clip đăng tối 20/10. Hai người trao nhau nụ hôn trong bữa tiệc lãng mạn.

Tối 20/10, trên trang cá nhân, Neyun (tên thật Bùi Mạnh Nguyên, TikToker sinh năm 1998) chia sẻ video đi ăn cùng Á hậu Quỳnh Anh. Trong clip, cả hai có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Sau đó, Neyun tặng Quỳnh Anh món quà bất ngờ là dây chuyền và bó hoa màu đỏ. Quỳnh Anh hạnh phúc đón nhận món quà từ Neyun. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Động thái của Neyun được cho là công khai mối quan hệ với Quỳnh Anh sau nhiều đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Á hậu Quỳnh Anh công khai hẹn hò TikToker Neyun. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, chuyện tình cảm của cả hai gây bàn tán. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các clip hoặc có cử chỉ thân mật. Trong sự kiện mới đây diễn ra tại TP.HCM, hai người nắm tay nhau xuất hiện trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, họ cũng bị công kích chuyện chênh lệch chiều cao. Một tài khoản bình luận dưới video chung của Neyun và Quỳnh Anh: “Nhìn gái cao, mạnh mẽ, nam thì lùn, ẻo lả mặc đồ điệu hơn nữ. Thấy ngại giùm”. Phía dưới, Quỳnh Anh đáp trả: “Tôi không ngại mắc gì bạn ngại”.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, được biết tới sau khi nhận giải Á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me - Tôi là siêu mẫu châu Á 2021. Năm 2024, cô thử sức tại Miss Universe Vietnam và trở thành á hậu. Quỳnh Anh cao 1,71 m, hiện là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang.