Quang Hùng MasterD có lịch diễn tại Quảng Ninh vào tối 18/10. Tuy nhiên, ê-kíp cho biết chuyến bay delay nên lịch trình của nam ca sĩ bị ảnh hưởng.

Tối 18/10, đại diện của Quang Hùng MasterD là MasterD Entertainment gửi lời xin lỗi về việc nam ca sĩ này chậm trễ và có thể vắng mặt ở concert diễn ra tối cùng ngày tại Quảng Ninh. Theo đại diện, Quang Hùng MasterD và ê-kíp có lịch khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 12h15 18/10, dự kiến hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) lúc 14h20.

Tuy nhiên, sau khi lên máy bay, nam ca sĩ bị delay và phải chờ đến 15h mới được cất cánh. Tiếp đó, chuyến bay tiếp tục thay đổi lịch trình, phải hạ cánh ở Nội Bài.

Quang Hùng MasterD xin lỗi khán giả và BTC của sự kiện tại Quảng Ninh. Ảnh: FBNV.

"Đến 18h, chúng tôi vẫn được giữ lại trên xe buýt để chờ hoàn tất kiểm tra kỹ thuật. Sau khi đạt đủ điều kiện, chuyến bay mới có thể tiếp tục hành trình đến Hải Phòng. Tính tới hiện tại 18h20, chúng tôi đã chuyển qua di chuyển bằng ôtô để bắt đầu đến Quảng Ninh”, đại diện Quang Hùng MasterD thông báo.

“Do những yếu tố khách quan phát sinh ngoài kế hoạch, nghệ sĩ Quang Hùng MasterD có thể sẽ không kịp tham gia biểu diễn tại sự kiện tối nay. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phối hợp để sắp xếp, khắc phục và giải quyết tình huống trong thời gian sớm nhất. MasterD Entertainment và Quang Hùng MasterD xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến BTC chương trình, cùng quý khán giả và người hâm mộ đã chờ đợi”, phía nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997, bắt đầu sản xuất âm nhạc từ 2013. Nam ca sĩ nổi tiếng tại Thái Lan vào 2021 nhờ ca khúc Dễ đến dễ đi. Năm 2024, anh tham gia Anh trai “say hi” mùa 1 và nhanh chóng nổi tiếng. Quang Hùng MasterD lọt Best5 tức 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất chương trình.