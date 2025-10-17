Quỳnh Châu gợi cảm bên chồng doanh nhân

Ít ngày trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn chia sẻ bộ ảnh cưới tại Đà Lạt - quê hương cô dâu, cũng là nơi chú rể đang phát triển sự nghiệp. Bộ ảnh mang phong cách vintage, gợi cảm giác như những thước phim điện ảnh lãng mạn.

Cặp đôi ưu tiên sự tinh giản, tự nhiên, tập trung vào cảm xúc chân thực của cả hai. Tông màu ấm áp kết hợp hài hòa với cảnh sắc Đà Lạt, tạo nên không khí ngọt ngào. Suốt buổi chụp, Quỳnh Châu luôn rạng rỡ, tươi tắn. Cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mặc 2 thiết kế váy cưới màu trắng, đơn giản. Một trong số đó dáng 2 dây khoe vóc dáng gợi cảm của cô dâu.

"Tôi nghĩ ảnh cưới cũng là một phần kỷ niệm, cả hai phải vui vẻ, hạnh phúc nên cố gắng làm mọi thứ chỉn chu nhưng không quá cầu kỳ hay áp lực", người đẹp chia sẻ. Ê-kíp tới chụp hình giữa lúc thời tiết Đà Lạt thất thường do ảnh hưởng của bão, mưa kéo dài.

May mắn, đến khi cặp đôi ra ngoại cảnh, trời nắng đẹp. Cả hai nhanh chóng hoàn thành bộ ảnh để tranh thủ thời tiết thuận lợi. Cô dâu, chú rể coi đây là điềm lành cho hành trình hôn nhân sắp tới của cả hai.

Lý do cô dâu, chú rể chọn Đà Lạt làm địa điểm chụp ảnh cưới khá đặc biệt. Đây là quê hương của Quỳnh Châu, đồng thời là nơi Phát Nguyễn phát triển sự nghiệp.

Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào 26/10. Hai người bắt đầu hẹn năm 2020, xây dựng trên nền tảng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Họ giữ kín chuyện riêng tư. Tới 2022, khi đã sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong cuộc sống, cả hai mới công khai. Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu là doanh nhân Phát Nguyễn (sinh năm 1989), hiện kinh doanh khách sạn tại Đà Lạt.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chọn váy cưới nhẹ nhàng, đơn giản. Người đẹp được bạn trai cầu hôn vào cuối tháng 9. Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, tham gia nhiều chương trình như Project Runway 2014, Vietnam’s Next Top Model 2014... Năm 2022, cô thi Miss Grand Vietnam và dừng chân ở vị trí á hậu 1.

