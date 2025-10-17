Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh chồng thiếu gia

Ngày 17/10, Đỗ Thị Hà khoe ảnh bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong lễ ăn hỏi cùng những chia sẻ yêu thương, hạnh phúc.

Sau đám hỏi diễn ra ngày 16/10 tại nhà riêng ở Thanh Hóa, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh bên chồng là Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Đây cũng là lần đầu Đỗ Thị Hà đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân kể từ khi hẹn hò. Cả hai hẹn hò từ khoảng 2024 nhưng không công khai. Họ luôn đeo khẩu trang che kín mặt khi xuất hiện cùng nhau hoặc không đăng ảnh chung khi đi chơi, du lịch.

Kèm theo loạt ảnh, người đẹp chia sẻ: “Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu hành trình mới. Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa”.

Bài đăng nhận được lượt tương tác lớn cùng nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, khán giả. Trước đó, cô cũng viết: "Em đã pha trà, cũng đã cắm hoa. Chỉ đợi người qua là trọn chữ nhà".

Hình ảnh cô dâu, chú rể trong buổi lễ ăn hỏi. Ảnh: FBNV.

Trong đám hỏi diễn ra tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Viết Hải, bố của chú rể của Nguyễn Viết Vương xúc động gửi lời cảm ơn gia đình Đỗ Thị Hà.

Ông Nguyễn Viết Vương bày tỏ: “Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu. Với mong muốn của 2 con và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau”.

Bố của Đỗ Thị Hà nhắn nhủ: "Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là doanh nhân trẻ thành đạt, sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Anh giữ vị trí lãnh đạo cao cấp tại Tập đoàn Sơn Hải chuyên về lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh.