Bố chồng Đỗ Thị Hà: 'Tôi biết ơn gia đình đã gả con gái'

Trong lễ ăn hỏi, ông Nguyễn Viết Hải, bố của chú rể Nguyễn Viết Vương, bày tỏ biết ơn khi gia đình cô dâu gả con gái là Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Từ rạng sáng 16/10, không khí tại ngôi nhà rộng lớn của gia đình Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn. Khi trời còn tờ mờ tối, các thành viên trong gia đình và người thân đã hối hả dọn dẹp, trang trí để sẵn sàng cho sự kiện trọng đại sắp tới - ngày cô chính thức lên xe hoa. Không gian lễ hỏi được trang trí hai tông màu chủ đạo xanh - trắng, toát lên vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng.

Bố chú rể và bố cô dâu nhắn nhủ các con

Đúng 8h, chú rể Nguyễn Viết Vương cùng nhà trai mang theo 9 tráp ăn hỏi tiến vào nhà gái trong niềm hân hoan, phấn khởi của người thân 2 bên gia đình.

Trong buổi lễ ấm cúng, giản dị, ông Nguyễn Viết Hải, bố của chú rể của Nguyễn Viết Vương xúc động chia sẻ: “Đã nhiều tháng và nhiều năm, con trai tôi là Nguyễn Viết Vương và Đỗ Thị Hà yêu thương, tìm hiểu nhau. Giờ đây, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân để có cuộc sống dài lâu. Với mong muốn của 2 đứa và sự đồng tình của 2 bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai mang theo tráp trầu cau, hoa quả... để tỏ lòng biết ơn với gia đình nhà gái và cũng sắp sửa thành con dâu tôi. Tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa nuôi dạy cháu để cháu phát triển hơn. Mong hai con sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau”.

Chú rể Nguyễn Viết Vương cùng cha mẹ trong ngày vui. Ảnh: Đinh Hà.

Sau đó, bố của cô dâu cũng gửi lời chúc phúc tới hai con. “Cha lúc nào cũng mong các con mạnh khỏe, hạnh phúc. Con gái tôi vẫn còn tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nay đã về nhà trai. Mong nhà trai chỉ bảo cho con để con trưởng thành, thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Là người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn giữ hình ảnh kín đáo về đời tư. Tuy nhiên, thông tin về hôn nhân của cô gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Chồng sắp cưới của cô là doanh nhân trẻ thành đạt, Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Anh giữ vị trí lãnh đạo cao cấp tại Tập đoàn Sơn Hải chuyên về lĩnh vực xây dựng và bất động sản lớn ở miền Trung, với gia thế vững chắc từ truyền thống kinh doanh gia đình.

Đỗ Thị Hà kín tiếng đời tư

Lễ ăn hỏi đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hôn nhân của cặp đôi sau 2 năm bên nhau. Tới cuối tháng 10, lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra.

Bà Lan, người bác bên ngoại của Đỗ Thị Hà đến nhà nàng hậu để hỗ trợ gia đình từ lúc 6h. Bà chia sẻ Nguyễn Viết Vương đã được nàng hậu đưa về thăm gia đình vài lần. Anh rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Trước ngày vui của cháu gái, bà Lan và tất cả người thân trong gia đình đều vui mừng, phấn khởi. Từ nhiều ngày qua, cả gia đình đã tất bật chuẩn bị, lo liệu cho buổi lễ. Gia đình cũng sửa sang nhà cửa và sắp xếp các công đoạn cho ngày vui của con.

Đỗ Thị Hà và chú rể rạng rỡ trong ngày vui. Ảnh: Đinh Hà.

Một người anh của Đỗ Thị Hà cho biết họ hàng nàng hậu sống cùng xóm với nhau nên khi gia đình cô có chuyện vui, tất cả đều quây quần, nhiệt tình hỗ trợ. Về việc sửa nhà, người anh giải thích gia đình đã có ý định sửa sang nhà cửa từ lâu nên nhân dịp này làm luôn.

“Chồng của Hà bận rộn công việc lại ở xa nên chúng tôi cũng ít gặp mặt. Chỉ có Hà là về nhà thăm gia đình thường xuyên hơn. Từ nhỏ, Hà đã có tính cách vui vẻ, thân thiện và khá nhí nhảnh. Em ấy cũng kín tiếng nên ít chia sẻ về chuyện tình cảm với chúng tôi. Những ngày qua, cô chú rất vui mừng và phấn khởi nhưng cuộc sống hàng ngày không thay đổi nhiều. Điều cô chú mong mỏi nhất là Hà sống hạnh phúc”, người thân nàng hậu chia sẻ.

Ông Tá, bác của Đỗ Thị Hà bày tỏ niềm hân hoan, hạnh phúc trước ngày trọng đại của cháu gái. Ông đi 12 tiếng đồng hồ từ Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) để tới Thanh Hóa chung vui với gia đình Đỗ Thị Hà. Theo ông Tá, Đỗ Thị Hà là người cháu gái tuyệt vời, luôn đối xử tử tế, hiền hành với người thân. Không có cơ hội gặp cháu gái thường xuyên do công việc bận rộn và khoảng cách địa lý nhưng ông Tá luôn yêu quý Đỗ Thị Hà. Ông cho biết sẽ ở lại Thanh Hóa đến sau khi đám cưới của Đỗ Thị Hà hoàn thành để chung vui một cách trọn vẹn nhất với gia đình.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Tháng 8/2023, Đỗ Thị Hà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh. Thời gian qua, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh.