Cảnh phim của Việt Hoa, Denis Đặng bị chê

Cảnh kéo váy và giật khăn choàng của Trường (Denis Đặng) với Ngân (Việt Hoa) trong tập mới đây của "Gió ngang khoảng trời xanh" đang gây tranh cãi.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh mới đây lại gây tranh cãi với cảnh Ngân (Việt Hoa đảm nhận) đi dự tiệc cùng Trường (Denis Đặng). Theo đó, Ngân được người yêu đưa đi dự tiệc cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, vali đồ do Trường chuẩn bị toàn trang phục gợi cảm. Sau đó, khi Ngân xuất hiện ở bể bơi, Trường đã kéo cao trang phục của cô, thậm chí giật đi chiếc khăn choàng để bạn gái trông sexy, gợi cảm hơn.

Ở cảnh tiếp theo, Ngân chất vấn Trường về việc tại sao chỉ có 2 người đàn ông nhưng có tới 4 cô gái đi cùng. Chưa kể, những người đàn ông này đều đã có gia đình và các cô gái đi cùng đều mặc rất gợi cảm. Lúc này, Trường nổi cáu và cho rằng bạn gái đang can thiệp vào chuyện của người khác.

Cảnh phim gây tranh cãi của Denis Đặng và Việt Hoa.

Cảnh phim trên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cảnh phim thô thiển, vô duyên và nhạy cảm. So với bản gốc 30 chưa phải là hết, tình tiết này cũng được nhận xét kém sang.

“Phim nhiều cảnh vô lý quá mà cứ cố nhét vào”, “Phim làm hơi quá, vừa làm mất hình ảnh diễn viên vừa gây phản cảm cho khán giả”, “Bản Trung không có những cảnh thô thiển này”, khán giả bình luận.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa... Thời gian qua, phim liên tục gây tranh cãi về nội dung và diễn xuất của Denis Đặng. Denis Đặng vào vai “tổng tài” nhưng diễn xuất bị chỉ trích là quá gượng gạo, thiếu tự nhiên. Ngoài ra, trang phục của Denis Đặng, Việt Hoa hay cách xây dựng các nhân vật phú bà cũng bị chê là chưa đủ đầu tư như bản gốc.