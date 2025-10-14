Diễn viên ‘The Glory’ ly hôn

Jung Sung Il và vợ ly hôn sau 9 năm chung sống. Cả hai chia tay trong hòa bình sau nhiều lần cân nhắc.

Theo YTN Star, Jung Sung Il gần đây đã ly hôn người vợ không hoạt động trong ngành giải trí. Cặp đôi quyết định ly hôn sau nhiều lần cân nhắc và quá trình này diễn ra trong hòa bình. Trước đó, họ có 9 năm bên nhau.

Jung Sung Il đã chia sẻ về chuyện tình cảm trên một số chương trình truyền hình. Anh gặp vợ thông qua một người bạn. Họ hẹn hò trong 3 năm, sau đó chia tay. Tuy nhiên, họ tình cờ gặp lại nhau và kết hôn chỉ 3 tháng kể từ khi tái hợp. Họ kết hôn vào năm 2016 và có một con trai.

Jung Sung Il ly hôn sau 9 năm. Ảnh: YTN Star.

Jung Sung Il sinh năm 1980, đóng phim từ 2008 với dự án A Frozen Flower, sau đó, anh tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Take Care of My Mom, Project Wolf Hunting, Omniscient Reader: The Prophecy, Birthcare Center, Times hay đặc biệt The Glory…

Vai diễn Ha Do Young, chồng của Park Yeon Jin (do Lim Ji Yeon thủ vai) trong loạt phim The Glory (2022-2023) của Netflix, đã nâng cao đáng kể danh tiếng của anh.

Jung Sung Il tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ kể từ đó. Trong loạt phim Trigger của Disney+, khởi chiếu vào tháng 1, anh vào vai PD Han Do, người luôn đấu tranh cho công lý. Tháng 9, anh ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim Report of a Murderer. Dự án tiếp theo của anh là loạt phim Made in Korea của Disney+. Ngoài ra, Jung Sung Il còn hoạt động tích cực trên sân khấu kịch và nhạc kịch.