Hoàng Thùy Linh hát 'See tình' khuấy động khán giả

Trong 3 ngày qua, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long đã thu hút đông đảo du khách tham gia. Với nhiều hoạt động đa dạng, lễ hội tôn vinh giá trị truyền thống của Việt Nam đồng thời kết nối, giao lưu văn hóa với nhiều quốc gia trên thế giới. Tối 13/10, lễ hội khép lại với lễ bế mạc được tổ chức công phu, hoành tráng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Tham dự lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội xuất phát từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại thủ đô Hà Nội, tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia. "Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn, tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa. Đồng thời, chúng ta khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu.
Lễ bế mạc diễn ra lúc 20h với sự tham gia của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh... và nhiều nghệ sĩ quốc tế. Chương trình trình chiếu 3D Mapping, thể hiện sự hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.
Nam ca sĩ Trúc Nhân với tiết mục nghệ thuật tôn vinh nét đẹp, sự kiên cường của đất nước, con người Việt Nam. Những ngày qua, lễ hội thu hút khoảng 1 triệu khách đổ về với nhiều hoạt động khác nhau, như trình diễn thời trang Bước chân Di sản, triển lãm Con đường Văn hóa với gian hàng của 50 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Pháp, Lào… Biểu diễn nghệ thuật đa sắc màu với các tiết mục như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn của Việt Nam, bên cạnh các màn trình diễn từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Iran, Cuba, Indonesia…
Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh biểu diễn See tình trong sự kiện. See tình chính là ví dụ điển hình của sức mạnh văn hóa, nghệ thuật... Bài hát này đã lan tỏa tới nhiều quốc gia và từng được truyền thông Trung Quốc, Hàn Quốc đánh giá là góp phần giúp âm nhạc Việt Nam được biết tới nhiều hơn trên thị trường quốc tế.
Các tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng công phu, hấp dẫn, khoe trọn những nét đẹp trong văn hóa người Việt. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc trẻ trung là phần trình diễn nhạc cụ dân tộc, hát Xẩm, dân ca ba miền... kết hợp âm nhạc điện tử hiện đại.
Với phương châm Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.
Lễ hội đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng khán giả bởi sự chỉn chu, công phu và hấp dẫn. Đặc biệt, tại buổi trình diễn thời trang tối 11/10, BTC đã đấu giá các tác phẩm nghệ thuật và thu về 2,5 tỷ đồng. Số tiền được gửi tới các địa phương gặp khó khăn do thiên tai.
