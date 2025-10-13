Hoàng Thùy Linh hát 'See tình' khuấy động khán giả

Tham dự lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội xuất phát từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại thủ đô Hà Nội, tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia. "Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn, tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa. Đồng thời, chúng ta khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu.