Việt Anh đi xem Quỳnh Nga trình diễn thời trang

Tối 11/10, show diễn thời trang Bước chân Di sản được diễn ra tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, diễn ra trong 3 ngày 10/10-12/10. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Bước chân Di sản là một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống Việt Nam mà còn tạo cầu nối giao lưu với các nền văn hóa quốc tế. Với 19 bộ sưu tập thời trang từ 19 quốc gia, chương trình mang đến một bức tranh đa sắc, nơi mỗi thiết kế là một câu chuyện văn hóa, lưu giữ bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Quỳnh Nga, Quỳnh Kool và Vân Hugo trình diễn trang phục áo dài. Từ áo dài, khăn vấn, lụa tơ tằm đến cổ phục, các bộ sưu tập như Heritage in Hà Nội của NTK Anh Thư hay Dệt họa Vân Yên của NTK Nguyễn Mị tái hiện vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của Thăng Long - Hà Nội. Những họa tiết gốm Bát Tràng, nón lá, hoa sen… hòa quyện, mang hơi thở truyền thống và hiện đại.

Việt Anh theo dõi chương trình từ hàng ghế khán giả. Anh thưởng thức các bộ sưu tập, đồng thời cổ vũ cho đồng nghiệp thân thiết là Quỳnh Nga, Quỳnh Kool. Thời gian qua, anh liên tục vướng tin hẹn hò với Quỳnh Nga.

Bên cạnh đó, các bộ sưu tập đến từ nhà thiết kế ở Ấn Độ (Rajasthan, Gujarat), Indonesia (Baju Kurung, Kebaya), Iran (thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Ba Tư), Lào (Sinh, Salong), Malaysia (Baju Melayu), Mông Cổ (Deel), Cuba (Guayabera), Mexico (váy Folklorico)... và nhiều quốc gia khác thể hiện sự đa dạng và tinh xảo của di sản thủ công, phản ánh bản sắc, tinh thần đoàn kết toàn cầu.

Đặc biệt, tại sự kiện, 5 bộ trang phục đẹp nhất cùng bình gốm Mẹ và con, bức tranh khổ lớn và chuỗi vòng ngọc trai được đưa ra đấu giá. Kết quả, BTC nhận về 2,5 tỷ đồng và số tiền sẽ được dùng để ủng hộ các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ.

Lễ hội còn rất nhiều hoạt động đặc sắc khác như Con đường Văn hóa và triển lãm đưa du khách khám phá các gian hàng của gần 50 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Pháp, Lào… Bên cạnh đó là biểu diễn nghệ thuật đa sắc màu với các tiết mục như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn của Việt Nam, bên cạnh các màn trình diễn từ Nhật Bản, Nga, Campuchia, Iran, Cuba, Indonesia…

Du khách ở mọi lứa tuổi thích thú khi được trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.