Thúy Ngân thân thiết Lan Ngọc, Trương Thế Vinh

5 trong 6 thành viên của 7 nụ cười xuân, ngoại trừ Trường Giang, mới đây gặp mặt nhau để chúc mừng sinh nhật Tiến Luật.

Ngày 11/10, diễn viên Thúy Ngân chia sẻ hình ảnh các thành viên của 7 nụ cười xuân hội ngộ để chúc mừng sinh nhật Tiến Luật. Tuy nhiên, Trường Giang do bận việc cá nhân nên không thể có mặt. Thay vào đó, các thành viên đã gọi video để trò chuyện với Trường Giang. Bữa tiệc diễn ra đơn giản, ấm cúng.

Màn tái hợp của các nghệ sĩ thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là giữa thời điểm 7 nụ cười xuân tạm dừng phát sóng.

Các thành viên của 7 nụ cười xuân hội ngộ. Ảnh: FBNV.

7 nụ cười xuân lên sóng vào năm 2018 với độ hình 6 thành viên chính và một khách mời. Từ mùa đầu tiên, chương trình đã được yêu thích khi quy tụ dàn cast nổi tiếng với các trò chơi vui nhộn, dù không ít lần 7 nụ cười xuân cũng vướng tranh luận.

Từ những mùa tiếp theo, do thường có một thành viên vắng mặt, chẳng hạn Hari Won ở mùa 2, Tiến Luật ở mùa 3 hay Thúy Ngân ở mùa 6, nên đội hình cố định có 5 hoặc 6 thành viên. Mỗi tập thường có sự tham gia của 1-3 khách mời. Họ kết hợp với độ hình cố định để chia thành các nhóm hoặc chơi đơn lẻ để trải qua các phần thi. Chương trình thường quay hình vào cuối năm này rồi chiếu vào đầu năm sau.

Mùa gần nhất của chương trình được chiếu từ đầu 2024. Thời điểm đó, đội hình cố định của chương trình gồm Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc và Trương Thế Vinh.

Hồi đầu năm, một nguồn tin cho biết chương trình 7 nụ cười xuân bị tạm dừng. Thời điểm đó, khi đăng ảnh cùng dàn nghệ sĩ của chương trình, Lâm Vỹ Dạ viết: “Thanh xuân của chúng ta còn đó, 7 nụ vẫn ở đây. Kết thúc hành trình 7 năm, nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Cảm ơn và xin lỗi những khán giả yêu thương, trung thành với 7 nụ. Mong chúng ta sớm gặp lại nhau nhưng trong hình hài khác. Yêu thương và trân trọng”.