'Ông trùm' Hướng Hoa Cường nói về tin phá sản

Gia đình Hướng Hoa Cường liên tục vướng tin phá sản suốt thời gian qua. Mới đây, vợ chồng "ông trùm Hong Kong" tổ chức họp báo để phủ nhận.

Gần đây, gia đình Hướng Hoa Cường và Trần Lam vướng tin phá sản. Ngày 10/10, vợ chồng Hướng Hoa Cường tổ chức họp báo để phản hồi tin đồn. Tại đây, Hướng Hoa Cường chia sẻ: "Chuyện này do một YouTuber tung ra. Người ta nói tôi phá sản, nợ 10 tỷ NDT. Hoàn toàn là bịa đặt. May mắn thay, những tin đồn này không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Công ty không bị phá sản vì những tin đồn đó, dù chúng rất đáng sợ".

Hướng Hoa Cường cho biết thêm ông rất tức giận khi nhìn thấy người tung tin đồn. Trong khi đó, bà Trần Lam chia sẻ: "Lời nói của người đó đã vượt qua giới hạn. Có lẽ hắn ta cảm thấy tôi được nhiều người biết đến, nên mới nhắm vào tôi”.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường trong họp báo. Ảnh: HK01.

Trước đó, trong một buổi phát sóng trực tiếp, Trần Lam tuyên bố bộ sưu tập trang sức và bất động sản của bà vẫn còn nguyên vẹn. Doanh nghiệp gia đình của Hướng Hoa Cường vẫn tiếp tục tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên.

Bà nhấn mạnh: "Làm sao chúng tôi có thể phá sản được. Đây chỉ là tin đồn để lợi dụng sự nổi tiếng của chúng tôi mà thôi". Bà Trần Lam cũng khẳng định sẽ nhờ tới pháp luật để xử lý tin đồn sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng.

Con trai Hướng Hoa Cường là Hướng Tả vướng tin nợ cờ bạc 1,4 triệu HKD (khoảng gần 180.000 USD ) vào tháng 7. Thậm chí, mạng xã hội xôn xao thông tin Hướng Tả sắp phá sản. Đến tháng 9, bà Trầm Lam liên tục live stream và việc này được cho là để kiếm tiền bù đắp vào khoản nợ nần của con trai.

Hướng Tả sinh năm 1984, là con trai của Hướng Hoa Cường và nhà sản xuất điện ảnh Trần Lam. Hướng Tả tham gia các phim Thần bài Macau 3, Phong Thần Bảng, Huyết Chiến, Đấu danh trạng, Hoắc Nguyên Giáp nhưng sự nghiệp không khởi sắc. Gần đây Hướng Tả liên tục gây xôn xao bàn tán vì phong cách thời trang kỳ quặc. Anh kết hôn với nữ diễn viên Quách Bích Đình năm 2019.