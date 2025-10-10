Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân

Khi được hỏi có sẵn sàng đóng cảnh khỏa thân không, Lương Triều Vỹ trả lời anh không ngại ngùng, điều quan trọng là đạo diễn, ê-kíp của bộ phim là ai.

Theo HKCD, Lương Triều Vỹ tham dự một sự kiện vào tối 9/10. Tại đây, nam diễn viên cho biết thời gian gần đây, anh bận rộn quảng bá cho bộ phim mới Silent Friend tại nhiều liên hoan phim được tổ chức ở nhiều nơi. Trước đó, Lương Triều Vỹ tham dự Liên hoan phim Venice và Liên hoan phim Busan. Anh tiết lộ bộ phim sẽ được phát hành tại Đức vào đầu năm sau, đồng thời cũng ra mắt tại Bắc Mỹ và châu Á. Tuy chưa rõ ngày cụ thể, nhưng một loạt các hoạt động quảng bá tại châu Á sẽ được triển khai vào thời điểm đó.

Về việc vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại tại Liên hoan phim Venice, Lương Triều Vỹ khẳng định anh không thất vọng. Thay vào đó, anh hài lòng khi đã nhận được nhiều giải thưởng khác, đáng chú ý nhất là giải Diễn viên mới xuất sắc và giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế. Điều quan trọng nhất là khán giả yêu thích bộ phim.

Lương Triều Vỹ không ngại đóng cảnh nóng. Ảnh: Vogue.

Về những tranh cãi xoay quanh cảnh khỏa thân trong phim, Lương Triều Vỹ nói đùa Sắc, Giới còn gây sốc hơn. “Tôi chỉ làm bất cứ điều gì tôi muốn với cơ thể của mình”, Lương Triều Vỹ nói.

Khi được hỏi có sẵn sàng quay cảnh khỏa thân không?, Lương Triều Vỹ trả lời: "Vấn đề là ở con người. Miễn là vị đạo diễn đó thật xuất chúng".

Khi được hỏi tại Liên hoan phim Busan hồi đầu năm nay, liệu có ai từng đề nghị Lương Triều Vỹ tham gia một bộ phim Hàn Quốc hay không, tài tử trả lời: "Có, nhưng rất khó để tôi nhận lời. Thách thức lớn nhất là ngôn ngữ. Đó là lý do tôi rất ngưỡng mộ Thang Duy. Tiếng Hàn không dễ học, nhưng tôi hy vọng có cơ hội, miễn là vượt qua được rào cản ngôn ngữ".

Về khả năng đóng phim truyền hình Hàn Quốc, Lương Triều Vỹ cho biết: "Phim truyền hình Hàn Quốc thậm chí ít khả năng hơn. Phim điện ảnh ngắn hơn, trong khi phim truyền hình quá dài".

Gần đây, ngôi sao Hàn Quốc Song Joong Ki bày tỏ mong muốn được hợp tác với Lương Triều Vỹ trong một cuộc phỏng vấn. Về vấn đề này, Lương Triều Vỹ đáp: "Tôi tin chắc chắn sẽ có cơ hội. Hiện nay có rất nhiều dự án hợp tác quốc tế. Tôi đã nhận được rất nhiều kịch bản, trong đó nhiều kịch bản có sự tham gia của các diễn viên đến từ quốc gia khác nhau".