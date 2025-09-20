Á hậu thua kiện chồng cũ

Á hậu Lý Minh Tuệ đâm đơn kiện, cáo buộc chồng cũ bạo hành cô. Tuy nhiên, tòa án mới đây tuyên bố ông Trần Hạc Dương vô tội.

Theo tờ On, trong phiên tòa mới diễn ra, chồng cũ của á hậu Lý Minh Tuệ đã được xóa cáo buộc hành hung.

Trước đó, Lý Minh Tuệ cáo buộc chồng tấn công, gây thương tích. Vụ việc diễn ra tại căn hộ của họ ở số 50 đường Stanley Village, Stanley, Hong Kong.

Theo lời khai của Lý Minh Tuệ tại phiên tòa, cô và Trần Hạc Dương có một con trai cùng một con gái 17 tuổi. Một ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Trần rủ con gái đi dự tiệc tối với bạn bè. Lý Minh Tuệ không trả lời tin nhắn ngay lập tức khiến chồng không vui.

Lý Minh Tuệ thua cuộc trong vụ kiện tụng với chồng cũ. Ảnh: On.

Sáng hôm sau, hai người ngồi nói chuyện về sự việc đêm hôm trước trong phòng riêng, nhưng ông Trần nổi giận, quát mắng, đập bàn, hất đồ đạc trên bàn xuống đất. Sau đó, ông Trần tiếp tục đập phá đồ đạc ở hành lang, đi vào phòng ngủ. Lý Minh Tuệ hoảng sợ chụp ảnh hiện trường rồi đăng lên nhóm liên lạc gia đình. Ông Trần phát hiện bị chụp ảnh, định giật điện thoại của Lý Minh Tuệ nhưng không được. Lý Minh Tuệ cho biết chồng đã dọa giết cô. Á hậu hét lên cầu cứu. ông Trần bỏ dao xuống nhưng vẫn giữ chặt cổ cô trước khi người giúp việc đến.

Lý Minh Tuệ khai sau đó cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà, nhưng phát hiện đồ trang sức bị mất nên đã trình báo vụ việc. Lý cũng thừa nhận vài ngày sau vụ việc, cô và ông Trần đã đệ đơn ly hôn. Các thủ tục liên quan đã được xử lý tại Tòa án Gia đình. Người giúp việc nhà của á hậu cũng làm chứng tại tòa. Người này cho biết khi vào phòng, cô thấy cánh tay của ông Trần vòng quanh cổ Lý Minh Tuệ và mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn nhà, nhưng không có con dao nào.

Tuy nhiên, qua quá trình xem xét nhiều yếu tố và thẩm vấn, tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho ông Trần Hạc Dương.

Lý Minh Tuệ, sinh năm 1976, từng gây chú ý với ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Hong Kong 1997. Cô kết hôn với Trần Hạc Dương năm 2003 và có một trai, một gái. Gia tộc họ Trần được biết đến với khối tài sản lớn, ước tính hơn 20 tỷ HKD.