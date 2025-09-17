Nữ diễn viên mặc váy ngủ ra sân bay

Moon Ga Young xuất hiện ở sân bay với chiếc váy ngủ, chất liệu ren và satin khá gợi cảm. Cộng đồng mạng Hàn Quốc đang tranh cãi về phong cách của Moon Ga Young.

Mới đây, Moon Ga Young xuất hiện ở sân bay để ra nước ngoài thực hiện lịch trình công việc. Ngay lập tức, hình ảnh của nữ diễn viên ở sân bay thu hút sự chú ý. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút hơn 55.000 lượt xem.

Moon Ga Young gây bất ngờ vì phong cách thời trang sân bay táo bạo. Nữ diễn viên xuất hiện trong chiếc váy ngủ, chất liệu ren và satin khá gợi cảm, hở hang. Lựa chọn trang phục của Moon Ga Young gây xôn xao vì không nhiều người nổi tiếng mặc như vậy ra sân bay.

Moon Ga Young với trang phục gây tranh cãi. Ảnh: Dispatch, Mydaily.

Cô diện chiếc váy ngủ 2 dây, kết hợp áo khoác bomber và boots cao đến đầu gối. Theo thông tin trên trang web của thương hiệu, chiếc váy Moon Ga Young mặc được liệt vào váy ngủ.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, phong cách thời trang của Moon Ga Young đang gây tranh luận.

“Kiểu trang điểm và phong cách thời trang của cô ấy không ăn nhập gì cả. Dù có đẹp đến đâu, nó cũng không hợp với cô ấy”, “Đó là đồ ngủ thôi mà”, “Thật sự là váy ngủ, cô ấy mặc chiếc váy đó đến sân bay sao?”, “Tại sao cô ấy lại mặc đồ lót ra ngoài vậy?”, “Tôi luôn thấy cô ấy nằm trong danh sách ngôi sao có phong cách thời trang tệ nhất”, cộng đồng mạng Hàn Quốc bình luận.

Moon Ga Young sinh năm 1996, nổi tiếng qua các bộ phim Heartstrings, EXO Next Door, Gaekju, Trò chơi tình yêu, Vẻ đẹp đích thực… Cô hợp tác với nhiều nhãn hàng, đặc biệt Dolce & Gabbana. Tuy nhiên, nữ diễn viên không ít lần gây tranh cãi vì phong cách thời trang táo bạo.