Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể

Công tố viên đề nghị mức án 7 năm tù cho Taeil. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ đã nộp đơn xin giảm án.

Ngày 17/9, tờ Maekyung đưa tin Tòa án Hình sự số 11-3 thuộc Tòa án Cấp cao Seoul tổ chức phiên tòa phúc thẩm đầu tiên xét xử 3 bị cáo, bao gồm Taeil. Tại đây, Taeil thừa nhận hành vi hiếp dâm tập thể.

Viện kiểm sát lấy lý do vụ việc có tính chất tàn ác đã đề nghị cho Taeil mức án 7 năm tù giam. Tuy nhiên, Taeil, cùng bị cáo Hong, đã nộp thư phản ánh và đơn xin giảm nhẹ hình phạt để chuẩn bị cho việc kháng cáo. Taeil xuất hiện trong bộ đồng phục tù nhân màu nâu. Anh cúi đầu trước một số người hâm mộ đến theo dõi phiên tòa, bày tỏ sự hối hận.

Taeil bị đề nghị 7 năm tù. Ảnh: Yna.

Các luật sư bào chữa cho rằng Taeil đã thừa nhận hành vi sai trái nhưng luôn sống cuộc sống lương thiện. Hành vi phạm tội của Taeil chỉ là hành động bộc phát. “Anh ấy tự nhận thức được bản thân và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia đình. Đây là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ấy, đảm bảo anh ấy không tái phạm", luật sư nói.

Trong lời tuyên bố cuối cùng, Taeil nói: "Tôi thừa nhận tội lỗi của mình và suy ngẫm về điều đó. Tôi biết rằng những vết thương mà nạn nhân phải chịu không thể chữa lành bằng bất kỳ lời nói hay hành động nào của tôi. Tôi thành thật xin lỗi. Đó là một hành động vô trách nhiệm và ngu ngốc. Tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau không thể chữa lành và tôi sẽ dành phần đời còn lại để chuộc lỗi".

Người này tiếp tục: "Chứng kiến ​​cuộc sống của nạn nhân và gia đình xung quanh cô ấy tan vỡ vì những hành động sai trái của tôi, tôi biết hành động của mình là sai lầm. Tôi sẽ dành phần đời còn lại để chuộc lỗi, không bao giờ phạm tội nữa và sống ngay thẳng, lương thiện".

Tháng trước, Đội Hình sự số 26 của Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã kết án Taeil và 3 người khác 3 năm 6 tháng tù giam. Họ cũng bị yêu cầu hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong 5 năm.

Taeil cùng 2 người khác bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ say rượu vào tháng 6/2024. Đội Điều tra Tội phạm Phụ nữ và Trẻ em số 1 của Văn phòng Công tố Trung tâm Quận Seoul đã truy tố Taeil và hai đồng phạm vào tháng 2 với cáo buộc hiếp dâm đặc biệt theo Đạo luật Trừng phạt Bạo lực Tình dục.

Bị cáo buộc phạm tội tình dục, Taeil đã che giấu sự thật và vẫn thực hiện các hoạt động quảng bá. Anh ta thậm chí thực hiện một buổi phát sóng trực tiếp trên SNS và giao lưu với người hâm mộ vào 14/6/2024, chỉ một ngày sau khi bị truy tố.

Hai tháng sau, vào tháng 8, anh tham dự buổi họp fan kỷ niệm 8 năm thành lập NCT 127. Sau khi tội ác của anh ta bị phanh phui và gây tranh cãi, công ty quản lý tuyên bố Taeil rời khỏi nhóm NCT và chấm dứt hợp đồng độc quyền vào giữa tháng 8.

Taeil ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhỏ đầu tiên của NCT, NCT U vào năm 2016. Sau đó, anh tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên của NCT và NCT 127.