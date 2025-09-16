Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Theo Vương Tinh, vì bê bối lộ ảnh nóng, Chung Hân Đồng đã trải qua giai đoạn khó khăn. Nữ diễn viên bị cắt hết cảnh phim trong "Mai Lan Phương".

Theo HK01, đạo diễn Vương Tinh gần đây ra mắt kênh YouTube cá nhân chuyên về lịch sử ngành điện ảnh. Bên cạnh việc chia sẻ về những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp điện ảnh như Vương Gia Vệ, Tạ Đình Phong, Châu Nhuận Phát…, ông còn đề cập đến những tin tức điện ảnh và giải trí. Trong tập gần đây, Vương Tinh đề cập đến bộ đôi huyền thoại Twins, Thái Trác Nghiên (A Sa) và Chung Hân Đồng.

Vương Tinh kể Twins bắt đầu chuyến lưu diễn năm 2007. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ xảy ra liên quan đến Chung Hân Đồng vào năm 2008. "Đó là sự cố lộ ảnh nhạy cảm. Vụ việc đó, tôi thấy khó có thể nói là đúng hay sai. Nhưng tôi cảm thấy Chung Hân Đồng thật bất hạnh khi phải chịu đựng một mất mát lớn như vậy và tôi rất thương cô ấy. Nhiều người bàn tán vụ việc đó. Có người đã cho tôi xem hình và tôi chỉ nhìn một lần rồi gạt nó đi. Tôi không hề giả tạo đâu".

Chung Hân Đồng bị hủy hoại sự nghiệp sau bê bối lộ ảnh nóng. Ảnh: HK01.

Vương Tinh tiếp tục chia sẻ ông từng hợp tác với Chung Hân Đồng trong một số bộ phim. Đạo diễn này đối xử với Chung Hân Đồng như em gái. Do đó, ông rất buồn lòng khi ồn ào xảy ra.

Vương Tinh cho biết sau vụ bê bối ảnh nóng, các kế hoạch hoạt động và phát hành ca khúc mới của Chung Hân Đồng bị tạm dừng. Năm 2008, ê-kíp sản xuất bộ phim Mai Lan Phương với sự tham gia của Lê Minh, Chương Tử Di và Tôn Hồng Lôi đã cắt bỏ các cảnh quay của Chung Hân Đồng.

"Cô ấy quay rất nhiều cảnh cho Mai Lan Phương và các cảnh đó đã bị cắt. May mắn thay, công ty quản lý đã làm việc chăm chỉ, không hề bỏ cuộc và hỗ trợ cô ấy hết mình. Khoảng một năm sau, ngay cả chính quyền Đại lục cũng cảm thấy vụ việc lần đó không phải lỗi của cô ấy. Do đó, cô ấy có thể trở lại đóng phim, ca hát", Vương Tinh nói thêm.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, ra mắt ngành giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Twins. Cô từng vướng ồn ào vì vụ lộ ảnh nóng của Trần Quán Hy. Năm 2018, Chung Hân Đồng kết hôn với bác sĩ Lại Hằng Quốc, kém cô 8 tuổi. Trong đám cưới lúc đó, Chung Hân Đồng đã bật khóc chia sẻ cuộc đời cô cuối cùng cũng sắp bước vào một chương mới. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài gần hai năm.