Ma Dong Seok bị chỉ trích lương quá cao

Việc Ma Dong Seok được trả 500 triệu won cho một tập của "Twelve" nhưng chất lượng phim ngày càng đi xuống khiến khán giả tranh cãi.

Dispatch đưa tin, mức lương của nam diễn viên Ma Dong Seok (Don Lee) cho mỗi tập của bộ phim truyền hình Twelve đã gây ra lo ngại và tranh cãi trên mạng xã hội về việc diễn viên Hàn Quốc đang được trả lương quá cao.

Theo tờ Dispatch, có thông tin tiết lộ mức lương cho mỗi tập phim của Ma Dong Seok là 500 triệu won (khoảng 361.000 USD ). Tổng cộng anh kiếm được 4 tỷ won (khoảng 2,89 triệu USD ) trong 8 tập phim.

Nam diễn viên Park Hyung Sik nhận được mức lương cao thứ hai trong dàn diễn viên của phim là 400 triệu won cho mỗi tập, tương đương 3,2 tỷ won cho 8 tập. Mức lương của các diễn viên khác trong đoàn thấp hơn nhiều, tổng cộng chưa đến 1 tỷ won (khoảng 722.000 USD ).

Park Hyung Sik và Ma Dong Seok được trả thù lao cao gấp nhiều lần các diễn viên khác của Twelve. Ảnh: SBS, No Cut News.

Chi phí sản xuất của bộ phim ước tính từ 22 tỷ won (khoảng 15,9 triệu USD ) đến 23 tỷ won (khoảng 16,6 triệu USD ). Nói cách khác, thù lao để trả cho Ma Dong Seok và Park Hyung Sik chiếm khoảng 34% kinh phí sản xuất, Dispatch ước tính.

Bộ phim hành động giả tưởng này đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng hơn các phim khác về mặt trang điểm, đạo cụ và hậu kỳ. Tuy nhiên, việc thù lao cho diễn viên vượt quá 30% tổng kinh phí đã ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất.

Người trong ngành phim truyền hình cho biết: “Thông thường, thù lao của diễn viên chính là 10-15%. Nếu vượt quá 40%, việc sản xuất phim sẽ không thể thực hiện được. 30% cũng là quá cao”.

Việc có hai diễn viên chính với mức lương quá cao đã dẫn đến việc chất lượng phim giảm sút ở nửa sau, vì thể loại phim giả tưởng phụ thuộc rất nhiều vào khâu hậu kỳ để tạo ra hình ảnh chân thực hơn. Ma Dong Seok tự lên kế hoạch và tuyển diễn viên cho bộ phim, nhưng mức lương của anh vẫn được đánh giá là quá cao. Trên diễn đàn Theqoo, thù lao của Ma Dong Seok và Park Hyung Sik đang trở thành chủ đề tranh cãi.

“Rất nhiều nhân viên đoàn phim phải nghỉ việc vì họ không kiếm đủ tiền. Tôi không hiểu nổi hệ thống này”, “Thật sốc khi thấy Park Hyung Sik được trả nhiều hơn Seo In Guk”, “Nhìn thấy những điều như thế này khiến tôi vui vì bộ phim thất bại”, “Họ thực sự phải trả nhiều tiền như vậy cho dàn diễn viên sao?”, “Đàn ông Hàn Quốc thực sự kiếm tiền rất dễ dàng”, khán giả bình luận.