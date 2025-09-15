'Ma nữ Thái Lan' mặc xuyên thấu

Mai Davika diện váy xuyên thấu của nhà thiết kế Việt trong lễ trao giải Feed x Khaosod Awards 2025 vừa diễn ra.

Mai Davika mới đây tham gia lễ trao giải Feed x Khaosod Awards 2025 với bộ trang phục xuyên thấu màu vàng, chất liệu gồm các chuỗi cườm và dây kim tuyến kèm theo mũ độc đáo. Trang phục này của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Không chỉ thu hút sự chú ý với ngoại hình nổi bật, Mai Davika còn được vinh danh ở giải thưởng The Best Female of the Year.

Mai Davika mặc váy xuyên thấu, có thiết kế độc đáo. Ảnh: @davikah.

Mai Davika vốn có phong cách thời trang ấn tượng, thử nghiệm nhiều xu hướng táo bạo.

Vừa qua, Mai Davika bức xúc lên tiếng việc bị fan cuồng đeo bám. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mai đã gặp chuyện này nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ họ tới gần nhà tôi đến thế này. Họ bám theo từ khi tôi ra khỏi nhà rồi đến nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí đến cả nơi quay phim nằm trong khu vực quân sự. Lúc đó, đoàn làm phim đã lo liệu giúp tôi. Việc này khiến tôi cảm thấy không an toàn. Mọi người không nên làm vậy, hãy giữ khoảng cách với những nghệ sĩ mà bạn ngưỡng mộ. Mai cũng cần không gian riêng tư”.

Cô nhấn mạnh bản thân mắc chứng rối loạn hoảng sợ, nên càng lo lắng khi thấy fan cuồng bám đuôi. Mai Davika khẳng định có thông tin của fan cuồng kể trên nên cảnh báo người này dừng lại. Nếu không, nữ diễn viên sẽ báo cảnh sát và xử lý sự việc bằng pháp luật.

Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer.

Nữ diễn viên còn tham gia nhiều phim truyền hình khác như Astrophile, You're my heartbeat, My Ambulance… Cô có mối tình kéo dài nhiều năm với Ter Chantavit, người được mệnh danh “ông hoàng phòng vé” và là biên kịch, đạo diễn đứng sau thành công của nhiều dự án phim. Anh cũng chính là biên kịch của Tình người duyên ma.

Vừa qua, Ter Chantavit cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy 15 carat. Chiếc nhẫn này do đích thân Mai Davika lựa chọn.