Lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu và vợ cao 1,8 m

Ngày 15/9, lễ vu quy của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Cả hai cử hành buổi lễ theo những nghi thức truyền thống của người dân địa phương. Cặp sao diện áo dài đỏ, luôn nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.

Con trai đầu lòng của cặp sao thu hút sự chú ý trong lễ vu quy của cha mẹ. Cậu bé chào đời tháng 1, có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu. Hôn lễ của vợ chồng Hồ Quang Hiếu sẽ được tổ chức tại một resort ở TP.HCM trong thời gian tới.

Cô dâu chú rể hạnh phúc khi cử hành nghi thức cưới. Hôn lễ của Hồ Quang Hiếu dự kiến có khoảng 80 khách, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. "Đám cưới là ngày vui, chúng tôi không đặt ra quy định phức tạp nào. Chỉ cần mọi người có mặt chung vui và mặc trang phục đúng dress code để lên hình cho đẹp là đủ", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu bên hai người mẹ. Thời gian qua, họ luôn có được sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào 2023 nhưng tới nay mới tổ chức lễ cưới. Đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau.

Cách đây không lâu, hai người vướng tin rạn nứt nhưng Tuệ Như nhanh chóng phủ nhận. Lý do là Tuệ Như được phát hiện không theo dõi ông xã trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, một số trang mạng đưa tin Hồ Quang Hiếu có liên quan đến người khác. Sau đó, Tuệ Như đăng ảnh bên ông xã và đính chính: “Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán”. Động thái của Tuệ Như được cho là phủ nhận tin đồn liên quan đến chuyện hôn nhân phủ sóng mạng xã hội.

Hình ảnh trong lễ vu quy của Tuệ Như vào 15/9 tại Cà Mau. Con trai cặp sao tên là Nguyễn Trần Quang Vinh (tên gọi thân mật là Hin).

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.