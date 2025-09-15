Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Steven Nguyễn bị ghép ảnh ôm ấp thân mật

  • Thứ hai, 15/9/2025 12:18 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tình trạng người hâm mộ ghép ảnh Steven Nguyễn kèm theo cử chỉ thân mật như ôm, hôn má đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Steven Nguyễn nổi lên từ vai Quang trong Mưa đỏ, nhờ đó sở hữu lượng fan đông đảo trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này kéo theo một số hệ lụy. Đó là tình trạng ghép ảnh tràn lan. Nhiều tài khoản ghép ảnh họ với Steven Nguyễn. Đáng nói, nhiều tấm ảnh được nhận xét là đi quá giới hạn khi ghép ảnh Steven Nguyễn có cử chỉ thân mật như ôm, hôn má các cô gái. Hành động này gây tranh cãi, không ít ý kiến cho rằng việc ghép ảnh thân mật không khác gì quấy rối.

Do đó, ban quản trị FC của Steven Nguyễn mới đây đã phải lên tiếng phản đối hành động ghép ảnh kể trên. Theo BQT, việc dùng AI để ghép ảnh có thể gây hiểu lầm, làm sai lệch hoặc ảnh hưởng tới quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Steven Nguyen anh 1Steven Nguyen anh 2

Tình trạng ghép ảnh Steven Nguyễn tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Không riêng Steven Nguyễn, nhiều người nổi tiếng khác rơi vào tình huống tương tự. Các tấm hình xuất phát từ tình yêu mến, thần tượng của người hâm mộ với nghệ sĩ. Nhưng trào lưu này bị biến tướng và không ít lần đi quá giới hạn.

Mới đây, Vũ Thảo My cũng bị chỉ trích vì ghép ảnh cô với Jungkook (BTS) sau đó để chú thích: “Cô dâu chú rể”. Sau đó, Vũ Thảo My âm thầm xóa bỏ bài đăng.

Steven Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy) sinh năm 1991 tại TP.HCM. Anh được biết đến với ngoại hình cao ráo (1,78 m), thân hình cơ bắp săn chắc. Steven Nguyễn tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sau một năm học, anh bảo lưu kết quả để đi nghĩa vụ quân sự, rồi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Steven Nguyễn từng trải qua hơn 10 năm lận đận trong nghề, thậm chí phải làm thêm các công việc như soát vé sân khấu để mưu sinh và đóng vai quần chúng. Anh từng tham gia nhiều phim như Bi Long đại ca, Bạn gái tôi là trùm trường, Cú đấm thép, Xóm chùa, Vô diện sát nhân, Hùng Long phong bá… nhưng không nổi tiếng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra ấn phẩm 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đây là cuốn sách đặc biệt đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - nhạc sĩ đương đại với hàng loạt ca khúc chạm đến trái tim biết bao thế hệ.

Trong cuốn sách này, những trải nghiệm của bản thân, những câu chuyện từng chứng kiến, những tâm tư từng ấp ủ và cả những giấc mơ mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn đang theo đuổi được anh gửi gắm trong câu chuyện thật đẹp về hành trình trưởng thành của nhân vật Hòa Bình.

Minh Hạo

Steven Nguyễn BTS Mưa đỏ phim chiếu rạp phim chiến tranh

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

Đọc tiếp

Huong Ly ket hon hinh anh

Hương Ly kết hôn

12:07 13/9/2025 12:07 13/9/2025 Giải trí Giải trí

0

Hương Ly và bạn trai tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần chồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý