Hương Ly kết hôn

Hương Ly và bạn trai tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần chồng.

Trưa 13/9, Hương Ly xác nhận với Tri Thức - Znews cô sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Cùng ngày, cô đăng ảnh tình tứ bên bạn trai. Đây là lần đầu tiên cô để lộ gương mặt và danh tính nửa kia. Theo Hương Ly, cô và bạn trai đăng ký kết hôn vào tháng sau. Hai người đã gặp gỡ gia đình hai bên, chụp ảnh cưới và chốt thời gian tổ chức hôn lễ cụ thể.

Hương Ly bên chồng sắp cưới. Ảnh: FBNV.

Chồng sắp cưới của Hương Ly sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn nhưng họ dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc để dành thời gian bên nhau. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần ông xã.

Hương Ly tâm sự bạn trai tầm tuổi cô và hỗ trợ á hậu rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết chồng sắp cưới, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Hồi tháng 3, Hương Ly được bạn trai cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5. Một năm sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1. Ngày 5/5, trang chủ Miss Universe Vietnam thông báo Nguyễn Thị Hương Ly được bổ nhiệm làm National Director (giám đốc quốc gia) của cuộc thi.