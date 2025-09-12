Diễn viên Đoàn Minh Tài cưới bạn gái kém 16 tuổi

Diễn viên Đoàn Minh Tài vừa cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi. Hai người tổ chức hôn lễ ở TP.HCM vào tháng 12 tới.

Mới đây, diễn viên Đoàn Minh Tài xác nhận đã cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi. Nam diễn viên tâm sự với Tri Thức - Znews, anh hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu, yêu thương và cùng chia sẻ, đồng hành. Đoàn Minh Tài và vợ sắp cưới tổ chức hôn lễ vào 25/12 tới. Cả hai đã chụp ảnh, quay xong phim cưới và đặt nhà hàng ở TP.HCM.

Chia sẻ loạt ảnh trong buổi cầu hôn, Đoàn Minh Tài nhắn nhủ bạn gái: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em. Xin được ôm thật chặt những người thương đã cùng Tài giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn, đầy yêu thương”.

Hình ảnh đáng nhớ của diễn viên Đoàn Minh Tài và vợ sắp cưới. Ảnh: FBNV.

Một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Đoàn Minh Tài như diễn viên Huỳnh Hồng Loan cũng có mặt trong buổi lễ cầu hôn để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi.

Vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài là ca sĩ Sunny Đan Ngọc, kém anh 16 tuổi. Đoàn Minh Tài hỗ trợ, sản xuất nhiều dự án âm nhạc cho bạn gái như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters…

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, là người mẫu, diễn viên. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như phim Dốc sương mù, Vết sẹo, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng…