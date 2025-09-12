NTK gây tranh cãi vì đưa bàn thờ lên sân khấu

Việc đưa bàn thờ lên sân khấu trong đêm thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025 đang gây tranh cãi.

Mới đây, trong đêm thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2025, thiết kế Hương khói gia tiên của tác giả Trần Công Hậu, NTK Ivan Trần làm huấn luyện viên và Nguyễn Thị Cẩm Hằng trình diễn đã gây tranh luận.

Được giới thiệu là lấy cảm hứng từ phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Việt Nam, thiết kế này có cả bàn thờ trên sân khấu. Theo BTC, phần thi còn tôn vinh tấm lòng biết ơn, hiếu kính, tôn kính cội nguồn, thế hệ đi trước của người dân Việt Nam và gắn kết tình cảm, sự yêu thương trong mỗi gia đình, duy trì nếp sống đạo đức.

Tuy nhiên ý tưởng này lập tức gây tranh cãi. Theo khán giả, việc đưa bàn thờ - nơi quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt - lên sân khấu trình diễn thời trang là phản cảm, không phù hợp.

Thiết kế gây tranh cãi ở Miss Grand Vietnam 2025.

Trước những ý kiến trái chiều, đại diện ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 cho biết: “Nếu xem trọn vẹn phần trình diễn kết hợp âm nhạc, bối cảnh, đạo cụ và lời bình, khán giả có thể cảm nhận được sự linh thiêng, ấm áp về phong tục tập quán, tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt. Các NTK trẻ muốn giới thiệu điều tốt đẹp này đến khán giả thông qua trang phục dân tộc. Đây là việc rất đáng hoan nghênh. Việc giới trẻ hướng đến cội nguồn và phong tục tập quán tốt đẹp, lưu truyền bao đời nay là điều nên cổ vũ và động viên. Sáng tạo không có giới hạn”.

Miss Grand Vietnam bước sang mùa thứ 4. Những ngày qua, các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi đã diễn ra. Chung kết được tổ chức vào ngày 14/9 tại TP.HCM.

Ở mùa trước đó, Võ Lê Quế Anh đăng quang. Sau đó, cô tham gia Miss Grand Interantional nhưng không đạt thứ hạng cao.