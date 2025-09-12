Thông tin mới về 'nữ thần Waterbomb'

Kwon Eun Bi sẽ tham gia sự kiện Waterbomb ở TP.HCM ngày 15/11. Nữ ca sĩ nổi tiếng với những phần trình diễn nóng bỏng, gợi cảm.

Mới đây, BTC sự kiện Waterbomb ở TP.HCM xác nhận Kwon Eun Bi sẽ tham gia sự kiện ngày 15/11. Water Bomb TP.HCM 2025 diễn ra trong hai ngày vào giữa tháng 11 với danh sách nghệ sĩ gồm Bi Rain, B.I, EXID… Giá vé lần lượt là 899.000 đồng, 999.000 đồng và gần 1,3 triệu đồng.

Hình ảnh Kwon Eun Bi. Ảnh: NYLON.

Kwon Eun Bi được biết đến với biệt danh "Nữ thần Waterbomb". Cô nổi lên nhờ màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb Seoul 2023 và 2025. Sau khi bùng nổ tại Waterbomb Seoul 2023, Eun Bi nhận được vô số lời mời quảng cáo, biểu diễn. Từ đó, nữ ca sĩ xây dựng hình ảnh quyến rũ và năng động. Mới đây, khi biểu diễn ở Waterbomb Seoul 2025, Kwon Eun Bi tiếp tục gây bàn tán khi mặc trang phục táo bạo với những tiết mục gợi cảm, quyến rũ.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE vào năm 2018 sau khi giành vị trí thứ 7 trong chương trình sống còn Produce 48. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô xây dựng sự nghiệp solo với các ca khúc như Door và Glitch, đồng thời gây bão với các màn trình diễn tại Waterbomb.

Trong khi đó, Waterbomb là lễ hội âm nhạc thường niên, luôn thu hút hàng chục nghìn khán giả tại Hàn Quốc. Đặc trưng của sự kiện này là các nghệ sĩ và khán giả sẽ bắn súng nước vào nhau. Các tiết mục đều theo phong cách quyến rũ, ca sĩ mặc trang phục gợi cảm.