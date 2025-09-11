“Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép mẹ con bên này vô đường cùng", Thiên An bức xúc lên tiếng vào tối 10/9.

Đêm 10/9, Thiên An tiếp tục lên tiếng trên trang cá nhân. “Im lặng không phải vì sợ, mà tại tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con bên này vô đường cùng. Muốn đăng tin thì đăng cho đầy đủ nội dung, chứ cắt ghép vậy hèn lắm. Muốn nhận con phải liên lạc với người nuôi con, chứ không phải kiện ra tòa hay lên họp báo vu khống 2 tiếng đồng hồ. Vậy sao dám cho nhận, thà không có thì hơn. Bằng chứng, vi bằng đã nộp đầy đủ, đợi ra luật pháp để phân xử đúng sai” là nội dung bài đăng mới nhất của Thiên An.

Ngoài ra, cô cũng đăng tải hình ảnh chụp lại những đoạn tin nhắn cũ, đề cập chuyện làm giấy khai sinh cho con.

Thiên An liên tiếp có những chia sẻ về ồn ào thời gian qua. Ảnh: FBNV.

Chiều cùng ngày, Thiên An có bài viết gây xôn xao sau khoảng thời gian im ắng. Cô chia sẻ: “Từ chối làm khai sinh, rồi giờ gây áp lực để xét nghiệm ADN. Chưa có tên trong khai sinh đã vậy. Có tên rồi chắc cướp con tôi quá. Đời tôi coi như bỏ. Nhưng đừng hòng đụng đến con tôi”.

Loạt bài đăng của Thiên An được cho là động thái đáp trả Jack. Hiện tại, phía Jack chưa có phản hồi.

Trước đó, sáng 16/7, Jack và mẹ ruột là bà Cẩm Loan tổ chức họp báo. Tại đây, mẹ ruột của Jack khẳng định ngoài tiền chu cấp hàng tháng, còn thông qua một người trung gian cho Thiên An mượn 100 triệu đồng. Bà Cẩm Loan khẳng định đã thông qua nhiều người khác nhau để tìm cách gặp bé Sol nhưng không được gia đình Thiên An tạo điều kiện.

Ngày 28/3, Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) nộp đơn kiện, yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của anh và bị đơn không được quyền ngăn cấm anh thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Vụ án hôn nhân và gia đình hiện do TAND Khu vực 2 - TP.HCM thụ lý giải quyết.

Trong bản tự khai gửi tòa án hồi tháng 8, Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, ngụ TP.HCM) trình bày cô là bị đơn trong vụ án. Thiên An không đồng ý với nội dung khởi kiện của Jack và cho rằng là người khởi kiện phải tự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh cháu Đ. là con mình.