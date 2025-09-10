Thúy Ngân chia tay Võ Cảnh?

Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin hẹn hò rồi chia tay vì không còn tương tác, xuất hiện bên nhau như trước.

Thời gian qua, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin hẹn hò rồi chia tay. Lý do là gần đây 2 người không còn tương tác và xuất hiện liên tục cùng nhau như trước đó. Gần nhất, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh cũng vắng mặt dù trước đó, họ đã cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến du lịch. Lần cuối họ đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3.

Giữa lúc nghi vấn tình cảm gây xôn xao, Thúy Ngân có chia sẻ được cho là khá tâm trạng trên kênh thông báo cá nhân.

Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin chia tay. Ảnh: FBNV.

Nữ diễn viên viết: "Hãy đối xử với người bên cạnh mình tốt một chút. Vì hết kiếp này biết kiếp sau có còn gặp lại". Sau đó cô chia sẻ thêm: "Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người đã đến và bên cạnh con trong cuộc đời này. Cảm ơn tất cả mọi điều, tốt đẹp lẫn chưa tốt đẹp đã giúp con tạo nên con người của chính mình bây giờ. Với tất cả lòng thành, con rất biết ơn. Con mong mọi người cũng được bình an và hạnh phúc như cách người muốn, mong cầu".

Những chia sẻ của Thúy Ngân lập tức được chú ý, bàn luận.

Thúy Ngân - Võ Cảnh vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Họ thường xuyên tương tác, chụp bộ hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong hầu hết sự kiện.

Tháng 3, Thúy Ngân khoe được tặng nhẫn kim cương kèm theo biểu tượng trái tim và chú thích: “Cảm ơn anh”. Bức ảnh chụp bàn tay Thúy Ngân đeo nhẫn ở ngón giữa với phía trước là lưng một người đàn ông giấu mặt, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh. Cùng thời điểm, Võ Cảnh lộ diện với chiếc áo tương tự chàng trai trong hình ảnh của Thúy Ngân. Do đó, Võ Cảnh được cho là người tặng nhẫn cho Thúy Ngân.

Vào Valentine, cả hai cũng chia sẻ clip thân mật. Võ Cảnh thậm chí được phát hiện dùng ốp điện thoại có in hình Thúy Ngân.

Vừa qua, hai diễn viên tái hợp trong dự án Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Ở hậu trường một cảnh quay, khi Võ Cảnh bị thương, Thúy Ngân lo lắng, hốt hoảng và tận tình chăm sóc đồng nghiệp.