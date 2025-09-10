Song Joong Ki bị chỉ trích

Bộ phim mới của Song Joong Ki là "My Youth" đạt tỷ suất người xem thấp. Khán giả chỉ ra lý do là hình tượng của nam diễn viên ngày càng xấu xí.

Song Joong Ki vừa trở lại với bộ phim My Youth. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, nam diễn viên tham gia dòng phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, My Youth thất bại khi ra mắt với rating chỉ vỏn vẹn một chữ số. Bộ phim của đài JTBC chỉ đạt rating 2,9% và 2,8% trên toàn quốc trong hai tập đầu tiên.

Phim không đạt kỳ vọng, thậm chí kém xa so với các tác phẩm trước đây của Song Joong Ki. Trong khi đó, Mantis: The Murderer's Outing của SBS ra mắt cùng ngày đạt mức rating bùng nổ 7,1%. Điều đó cho thấy khán giả ngày càng ưa chuộng thể loại phim giật gân hấp dẫn hơn là phim tình cảm nhẹ nhàng.

Song Joong Ki hợp tác với diễn viên Chun Woo Hee trong phim mới. Ảnh: Herald Corp.

Nhưng ngoài việc cạnh tranh thể loại, BNT News Korea cho rằng cư dân mạng đang chỉ trích tình trạng ngoài đời của Song Joong Ki. Theo khán giả, Song Joong Ki đã là một người đàn ông có vợ và hai con.

Việc Song Joong Ki thường xuyên nhắc đến vợ anh trên các chương trình tạp kỹ càng khiến khán giả khó nhập tâm vào tình tiết của phim. Họ không thể chìm đắm vào bầu không khí lãng mạn của My Youth. Trong khi đó, cư dân mạng trên Theqoo phản bác BNT News Korea và cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở việc hình ảnh của Song Joong Ki ngày càng xấu đi.

“Nguyên nhân là hình ảnh của anh ấy đã tụt dốc không phanh trên các trang web dành cho phụ nữ”, “Có vẻ tình trạng hôn nhân của anh ấy không phải vấn đề ở đây. Phim không vui nên rating chỉ vậy thôi. Có thể phim sẽ hay hơn khi tình tiết tiến triển. Nhưng tôi đồng ý là anh ấy không hợp với kiểu diễn xuất phải mở to mắt ngây thơ nữa”, khán giả bình luận trên Theqoo.

My Youth xoay quanh một diễn viên đánh mất ánh hào quang. Giờ đây, anh làm nghề bán hoa và tiểu thuyết gia, sau đó gặp lại mối tình đầu do Chun Woo Hee đảm nhận.