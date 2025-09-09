Ma Dong Seok thất bại

"Twelve" có sự tham gia của Ma Dong Seok khởi động với rating 8,1% nhưng thành tích giảm dần và chỉ còn 2,6% ở tập mới nhất.

Theo News1, Twelve có sự tham gia của Ma Dong Seok đang ngày càng tụt giảm rating. Nielsen Korea, một công ty nghiên cứu tỷ suất người xem truyền hình, thông báo tập mới nhất của Twelve phát sóng trên đài KBS 2TV ngày 7/9 ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc là 2,6%.

Phim mới của Ma Dong Seok không thành công như mong đợi. Ảnh: News1.

Twelve bắt đầu với rating 8,1% trong tập đầu tiên, đã giảm mạnh xuống 5,9% trong tập thứ hai và sau đó tiếp tục giảm xuống còn khoảng 2%.

Twelve là bộ phim hành động anh hùng xoay quanh 12 thiên thần chiến đấu chống lại thế lực tà ác để bảo vệ thế giới loài người. Ma Dong Seok, người đã thành công vang dội tại phòng vé với loạt phim The Outlaws, thủ vai chính trong Twelve.

Tại buổi họp báo phim Twelve, Ma Dong Seok chia sẻ: "Đây là bộ phim thể hiện sự ăn ý và tính cách của 12 thiên thần, cùng những pha hành động hấp dẫn. Tôi nghĩ những cảnh hành động giả tưởng mới mẻ như thế này thực sự không thể thấy trên TV".

Ma Dong Seok nói thêm: "Tôi không chắc về tỷ suất người xem, nhưng hy vọng các bạn đón nhận bộ phim một cách tích cực".

Tập đầu tiên của Twelve bắt đầu với tỷ suất người xem là 8,1%, phản ánh sự nổi tiếng của Ma Dong Seok và kỳ vọng của khán giả vào diễn viên này. Thế nhưng tỷ suất người xem giảm dần do kịch bản kém hấp dẫn và đồ họa nhiều hạn chế.