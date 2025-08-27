Diễn viên 'Mưa đỏ' tự hào tham gia sơ duyệt A80 ở Hà Nội

Khi dàn diễn viên xuất hiện, nhiều khán giả nhận ra họ, xin chụp hình chung. “Đoàn phim Mưa đỏ kìa” là cách khán giả phản ứng khi thấy dàn diễn viên. Điều đó cho thấy bộ phim đã thành công, tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả, bao gồm giới trẻ. Đồng nghĩa, câu chuyện lịch sử, thông điệp về sự hy sinh của thế hệ cha ông đã được lan tỏa rộng khắp.

Lâm Thanh Nhã (đảm nhận vai Bình) chụp hình cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong buổi lễ. Lâm Thanh Nhã cho biết việc được tham gia đoàn diễu hành là niềm tự hào lớn lao mà trước đó anh chưa dám nghĩ tới. “Thật sự, từ tự hào không đủ để tôi nói hết cảm xúc lần này. Ngoài tự hào, tôi thấy vinh dự, hạnh phúc. Có một bạn khán giả bình luận 'nếu là người Việt Nam phải xem phim Mưa đỏ và xem A80'. Tôi may mắn được tham gia cả 2. Do đó, niềm tự hào gấp đôi”, Lâm Thanh Nhã chia sẻ. Theo Lâm Thanh Nhã, việc được tham gia Mưa đỏ giúp anh hiểu thêm sự hi sinh của ông cha ta để giành lấy hòa bình, độc lập, dù bộ phim chỉ tái hiện một phần nào sự khốc liệt của các cuộc chiến.

Nam diễn viên nói thêm: “Tôi thực sự biết ơn những khán giả đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu mới vào nghề. Khi phim Mưa đỏ ra mắt, các bạn để cho tôi những bình luận rất dài để chúc mừng vì những gì tôi vừa đạt được. Những bình luận đó khiến tôi biết ơn, trân quý".

Đỗ Nhật Hoàng vào vai nam chính Cường. Trong Mưa đỏ, nhân vật của anh đại diện cho lớp sinh viên mang trong mình nhiều hoài bão lớn lao về việc dựng xây đất nước. Nam diễn viên sinh năm 1997 có chung niềm tự hào và hồi hộp khi được tham gia sự kiện quan trọng của cả đất nước.

Đình Khang được nhiều khán giả yêu mến với vai Tú. Trong Mưa đỏ, diễn xuất của Đình Khang cũng tròn trịa, cảm xúc. Mưa đỏ thu về 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Bộ phim được xem như hiện tượng của dòng phim chiến tranh cách mạng, sau cơn sốt Địa đạo.

Dàn diễn viên Mưa đỏ hạnh phúc khi là một phần của đoàn diễu binh, diễu hành. Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay khi ra mắt, phim đã được khán giả yêu thích, dành cho nhiều phản hồi tích cực. Câu chuyện về người lính và những hy sinh thầm lắng để giành lấy hòa bình cho thế hệ sau trong Mưa đỏ được truyền tải hào hùng, xúc động, làm sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Đặc biệt, việc ra mắt đúng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80), Mưa đỏ càng dễ chạm vào cảm xúc, tinh thần yêu nước của người xem.

Ngoài đảm nhận vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ, Phương Nam còn đảm nhận vai người con, người chồng ra chiến trường rồi anh dũng hy sinh trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy. Cả ở Mưa đỏ lẫn MV Nỗi đau giữa hòa bình, Phương Nam đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi truyền tải trọn vẹn đức tính kiên cường, bất khuất, không ngại hiểm nguy của Người lính Bộ đội Cụ Hồ.

