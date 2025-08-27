Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng xuất hiện sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tối 27/8. Hai nghệ sĩ vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp, khán giả.

Từ chiều 27/8, hàng trăm nghệ sĩ có mặt ở điểm tập kết Quán Thánh, Hà Nội để tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước. Trước đó, theo cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc, các nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu... đã chủ động xin được tham gia đoàn diễu hành.

Cùng xuất hiện trong sự kiện nhưng Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu tránh tương tác. Họ được người hâm mộ vây kín, xin chụp ảnh cùng. Hai nghệ sĩ cũng trò chuyện, giao lưu với các đồng nghiệp khác. Hoàng Thùy Linh mặc áo dài hồng nền nã, trong khi Đen Vâu lịch sự với sơ mi trắng.

Một ngày trước đó, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cũng nằm trong đoàn nghệ sĩ tham gia chuỗi hoạt động tại Hà Nội, bao gồm thăm Lăng Bác, Khu di tích Phủ Chủ tịch và nhận Huy hiệu Bác Hồ. Sau đó, Hoàng Thùy Linh đăng loạt ảnh trong sự kiện và tấm ảnh cô chụp với Đen Vâu thu hút sự chú ý.

Hình ảnh Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trong sự kiện. Ảnh: Phương Lâm.

Khi chia sẻ loạt ảnh, Hoàng Thùy Linh tâm sự: "Trong những ngày toàn dân hướng về dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước như thế này, được viếng thăm lăng Bác, với Linh như một dịp về nguồn quý giá. Tôi được tới nhà sàn nơi Bác từng ở, thăm thú vườn tược, ghé qua căn phòng nơi những cuộc họp quốc gia quan trọng diễn ra ngày ấy, được thắp hương ở chính gian nhà mà Bác đã ra đi. Giây phút xem lại những thước phim ngày Bác mất, Linh thấy mình thật nhỏ bé, lòng mình tràn đầy sự biết ơn, ghi tạc những hy sinh của cha ông, vì quần chúng, vì quốc gia, để thế hệ con cháu như Linh có cơ hội cất tiếng hát trong thời bình".

Không chỉ Hoàng Thùy Linh, những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ hân hoan, hạnh phúc khi được góp mặt trong đoàn diễu hành dịp đại lễ 2/9. Với các nghệ sĩ, đây là niềm vinh dự, tự hào và họ mong muốn có thể góp phần lan tỏa lòng yêu nước đến khán giả trẻ.