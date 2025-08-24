VTV phát sóng kênh truyền hình bằng tiếng Anh

Vietnam Today là kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam, phát sóng 24/7, kèm phụ đề đa ngôn ngữ.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giới thiệu kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược truyền thông quốc tế của Việt Nam. Với lịch phát sóng chính thức từ 7/9, Vietnam Today là kênh truyền hình bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam, phát sóng 24/7, kèm phụ đề đa ngôn ngữ tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietnam Today được định vị là “cửa sổ thông tin” để bạn bè quốc tế khám phá một Việt Nam hòa bình, năng động và hội nhập. Kênh mang đến bức tranh toàn cảnh về đất nước qua các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Vietnam Today tập trung vào lĩnh vực văn hóa, du lịch, ẩm thực để tiếp cận du khách quốc tế. Ảnh: NSX.

Vietnam Today hướng đến cộng đồng quốc tế, bao gồm chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà đầu tư, khách du lịch và những người yêu mến Việt Nam. Nội dung của kênh sẽ bao gồm: Bản tin thời sự, Chương trình văn hóa và du lịch, Phim tài liệu đổi mới sáng tạo, Talkshow và phỏng vấn.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác sản xuất những nội dung hiện đại, hấp dẫn, để Vietnam Today trở thành cầu nối chuyên nghiệp, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách thuyết phục”.

VTV cũng thừa nhận kênh truyền hình mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong việc đáp ứng kỳ vọng của khán giả quốc tế. Vì vậy, VTV bày tỏ mong muốn nhận được sự góp ý thẳng thắn từ khán giả, đồng nghiệp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện kênh, hướng tới mục tiêu trở thành một nền tảng truyền thông đối ngoại hữu ích.

Với thời điểm ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Vietnam Today mang ý nghĩa biểu tượng, khẳng định một Việt Nam tự tin, sẵn sàng sánh vai với các quốc gia khác.