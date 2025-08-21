Nghệ sĩ Việt háo hức trước buổi tổng hợp luyện diễu binh

Là một trong những nghệ sĩ tham gia khối Văn hóa, Thể thao trong lễ diễu binh, diễu hành, Tú Oanh bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia hoạt động ý nghĩa.

Ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Các nghệ sĩ bằng những cách khác nhau đã góp phần lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Các nghệ sĩ như Tú Oanh, Salim, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh, diễn viên Tô Dũng, Thanh Sơn, Dũng Hớn... tích cực luyện tập suốt những ngày qua. Họ đều bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Sinh nhật đặc biệt của Salim

Cô Hương, mẹ của Salim tâm sự với Tri Thức – Znews, 21/8 cũng là ngày sinh nhật của nữ diễn viên. Do đó, gia đình lên kế hoạch tạo một sinh nhật bất ngờ cho Salim. Mẹ của Salim đến đường Hàng Cháo từ đầu giờ trưa, tìm kiếm một vị trí đẹp để chuẩn bị đón khối Văn hóa, Thể thao, nơi Salim và Hải Long cũng tham gia diễu hành. Tới tối cùng ngày, các thành viên trong gia đình cũng tới địa điểm này để đón vợ chồng Salim.

Mẹ của Salim đến từ sớm để chuẩn bị đón vợ chồng con gái. Ảnh: Minh Chiến.

Theo cô Hương, những ngày qua, gia đình Salim rất xúc động khi sinh nhật của con gái diễn ra trong một ngày đặc biệt như thế này. Từ cách đây 2 tuần, gia đình Salim đã cùng nhau tới Lăng Bác để chụp ảnh, sau đó, dành thêm vài ngày để tìm hiểu lộ trình, tuyến đường khối Văn hóa, Thể thao sẽ đi trong các buổi tổng hợp luyện, lễ diễu binh, diễu hành để ủng hộ vợ chồng con gái, đồng thời hòa vào bầu không khí hân hoan, tự hào của người dân cả nước.

"Trong suốt những ngày qua, chúng tôi rất háo hức chờ đợi buổi tổng hợp luyện. Đây là một ngày thật đặc biệt của đất nước và với gia đình tôi, ngày này càng ý nghĩa khi là sinh nhật của Salim. Chưa khi nào sinh nhật em đặc biệt, đáng nhớ đến thế này. Chưa kể, Salim và Hải Long cũng có mặt trong khối Văn hóa, Thể thao của đoàn diễu hành. Do đó, từ nhiều ngày trước, gia đình tôi đã lên kế hoạch cùng nhau đến điểm tập kết của khối Văn hóa, Thể thao để đón Salim và tạo một sinh nhật thật bất ngờ, ý nghĩa cho con gái", cô Hương chia sẻ.

Tú Oanh xúc động khi tham gia diễu hành

Tú Oanh là một trong các nghệ sĩ tham gia khối Văn hóa, Thể thao. Nữ diễn viên chia sẻ chị đồng ý ngay khi nhận được lời mời của Nhà hát Tuổi trẻ. Chị không nghĩ sẽ có được cơ hội đáng quý như vậy, nhất là khi đã nghỉ hưu. Do đó, nữ diễn viên rất hạnh phúc, nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Nghệ sĩ chia sẻ: "Theo thông báo ban đầu, chúng tôi sẽ tập luyện trong khoảng 3, 4 ngày trước khi Lễ Diễu binh, diễu hành 2/9 chính thức diễn ra. Sau đó, có sự thay đổi. Chúng tôi bắt đầu tập luyện từ 12/8 và được các đồng chí bộ đội hướng dẫn, huấn luyện. Lúc đầu, tôi nghĩ việc diễu hành chắc cũng không khó khăn đâu. Nhưng đến lúc tập luyện, tôi mới biết mọi thứ không hề dễ dàng. Đi làm sao cho thẳng hàng, cả ngang lẫn dọc, cầm cờ thế nào, vẫy tay ra sao, hướng mặt như nào là đúng... Tất cả đều được sắp xếp rất nghiêm túc, cẩn thận".

Nghệ sĩ nói quá trình tập luyện diễn ra rất khẩn trương suốt nhiều ngày nhưng chị không thấy mệt mỏi.

"Đầu tiên, tôi cũng đã làm quen với việc làm việc dưới trời nắng nóng thông qua quá trình quay phim. Với mỗi bộ phim, chúng tôi thường phải quay một tuần đến 10 ngày, thậm chí hơn ở ngoài trời, bất kể thời tiết nắng nóng, mưa gió, mùa đông hay mùa hè. Chúng tôi quay từ sáng sớm tới chiều trong điều kiện như thế.

Tiếp đó, tôi được các đoàn phim cũng như cơ quan đang công tác hỗ trợ, tạo điều kiện tuyệt đối để ưu tiên việc tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành lên hàng đầu. Không chỉ tôi mà tất cả nghệ sĩ tham gia buổi lễ đều được tạo điều kiện tương tự. Đây là một cơ hội hiếm có, khiến tất cả chúng tôi thấy xúc động và tự hào. Do đó, bất cứ ai có mặt trong khối nghệ sĩ đều muốn tập luyện hết mình để làm tốt nhất có thể. Ai cũng háo hức, mong chờ buổi lễ diễn ra", nghệ sĩ bày tỏ.

"Đây là dịp để chúng tôi tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và nhờ thế, chúng ta bây giờ được sống trong hòa bình, hưởng tất cả những thứ đẹp đẽ. Do đó, nghệ sĩ chúng tôi luôn tự nhủ hãy tham gia các buổi tập luyện một cách nghiêm túc, chỉn chu, đầy lòng biết ơn và tự hào. Tôi nghĩ rằng, bản thân là một con người rất nhỏ bé trong biển người, nhưng ai cũng vậy, đều có thể góp nhỏ thành lớn. Tất cả chúng ta cùng hướng về đất nước, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc bằng lòng biết ơn sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao", Tú Oanh nhấn mạnh.

Vương Anh Ole đạp xe ra phố

Diễn viên Vương Anh Ole quyết định đi xe đạp để ngắm phố phường trong buổi tổng hợp luyện. Anh cho biết đã dậy từ sớm để ngắm trực thăng và cảnh người dân háo hức xếp hàng, chờ xem tổng hợp luyện. Những ngày qua, anh cùng các nghệ sĩ tham gia nhiều hoạt động khác nhau để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025). Với Vương Anh Ole, đây là trải nghiệm đáng quý.

Vương Anh Ole tự hào khi được trải nghiệm một ngày lễ quan trọng của đất nước. Ảnh: Phương Anh.

"Tôi rất hạnh phúc khi ngày càng đông bạn trẻ tham gia các hoạt động ý nghĩa của đất nước. Đây là ngày để chúng ta nhớ lại, biết ơn công lao, sự hy sinh lớn lao của ông cha ta để có được hòa bình như hôm nay. Từ đó, chúng ta có động lực để phát triển, cùng nhau dựng xây đất nước. Kiếp sau mãi là người Việt Nam nhé", Vương Anh nói với Tri Thức – Znews.