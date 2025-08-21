Ninh Dương Lan Ngọc rút khỏi Sao nhập ngũ

Vì chấn thương nên Ninh Dương Lan Ngọc quyết định rút khỏi Sao nhập ngũ sau 3 tập lên sóng. Cô gặp sự cố khi quay Running Man.

Trong tập 3 lên sóng tối 20/8, Ninh Dương Lan Ngọc thông báo rời Sao nhập ngũ vì chấn thương chân chưa kịp hồi phục. Cô được các đồng nghiệp và đồng chí tổ chức buổi chia tay giản dị, ấm cúng. Tại đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng động viên Minh Tú đang gặp chấn thương và LyLy từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tham gia chương trình, chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng tôi cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính”.

Ninh Dương Lan Ngọc không thể tiếp tục tham gia chương trình. Ảnh: NSX.

Trước đó, ở tập 1, Ninh Dương Lan Ngọc không thể cùng đồng nghiệp tham gia các thử thách vì chấn thương. Yếu tố sức khỏe khiến cô gặp rất nhiều khó khăn ở một chương trình đòi hỏi tính vận động cao như Sao nhập ngũ.

Ninh Dương Lan Ngọc bị thương trong quá trình ghi hình Running Man. Hình ảnh nữ diễn viên ngồi xe lăn từng lan truyền trên mạng xã hội và gây lo lắng. Lan Ngọc sau đó thậm chí vướng tin rút khỏi Running Man. Tuy nhiên, thời điểm đó, đại diện nhà sản xuất Running Man Vietnam mùa 3 khẳng định thông tin Lan Ngọc rút khỏi chương trình là sai sự thật.

Trong video hậu trường của Running Man vào đầu tháng 8, Lan Ngọc tiết lộ cô đã trở lại ghi hình cho chương trình và theo kịp các đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn đi tập tễnh do chưa hoàn toàn hồi phục.