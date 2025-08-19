Địch Lệ Nhiệt Ba mặc bó sát gây bàn tán

Ngày 19/8, sự kiện giải trí Thịnh điển W 2025 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) với dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba , Lưu Thi Thi, Dương Mịch , Đường Yên , Nghê Ni, Ngu Thư Hân... Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục là tâm điểm chú ý với trang phục cá tính, độc đáo, sang trọng. Đây là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ sau khoảng 605 ngày. Lần cuối cùng cô xuất hiện trên thảm đỏ là tại Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng vào cuối năm 2023.

Nữ diễn viên luôn được mong đợi mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Lý do là Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhiều lần có những tạo hình thảm đỏ ấn tượng, gây sốt khắp mạng xã hội. Với lần xuất hiện này, Địch Lệ Nhiệt Ba chọn chiếc váy ôm sát với mũ rộng vành độc đáo. Hình ảnh của nữ diễn viên đang phủ sóng MXH.

Lưu Thi Thi (ảnh trái) chọn thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch màu hồng pastel trong khi Dương Mịch xuất hiện với bộ đồ in họa tiết và đính kết phụ kiện cầu kỳ. Dương Mịch đang có dự án Sinh vạn vật đạt tỷ suất người xem cao. Bộ phim giúp nữ diễn viên chứng tỏ khả năng diễn xuất tiến bộ. Đây là bộ phim truyền hình được chú ý nhất Trung Quốc ở hiện tại.

Hai diễn viên Lý Thấm và Lâm Duẫn trong sự kiện. Lâm Duẫn chọn trang phục dáng cúp ngực gợi cảm. Thịnh điển W là sự kiện thường niên, luôn được mong chờ và chú ý vì quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

