Tài khoản của Triệu Lộ Tư bị xóa sổ

Tài khoản Weibo có hơn 31,22 triệu người theo dõi của Triệu Lộ Tư chính thức biến mất vào 19/8. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên sẽ giải nghệ.

Epochtimes đưa tin nữ diễn viên Triệu Lộ Tư xóa bỏ tài khoản Weibo có hơn 31,22 triệu người theo dõi. Trong bài đăng gần đây nhất trên Weibo, Triệu Lộ Tư viết: "Tôi thực sự muốn giúp đỡ nông dân, nhưng tôi phải hủy tài khoản của mình. Tạm biệt".

Cô đăng 3 bức ảnh: một là ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản Weibo của cô bị hủy. Tấm hình thứ 2 là ảnh cô trong chiếc áo phông trắng và bức ảnh cuối cùng chứa câu nói: "Thêm bình yên, bớt hỗn loạn. Thêm phước lành, bớt căng thẳng".

Triệu Lộ Tư tiết lộ thêm cô sở hữu tài khoản VIP và có thời gian cân nhắc 15 ngày trước khi hủy tài khoản. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư nhấn mạnh cô đã liên hệ với tất cả thương hiệu và đây không phải là một quyết định bốc đồng. Nữ diễn viên đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Triệu Lộ Tư tuyên bố xóa bỏ tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Cộng đồng mạng đồn đoán lý do Triệu Lộ Tư hủy tài khoản là vì các tranh cãi gần đây. Thông qua các livestream gần đây, Triệu Lộ Tư quảng bá sản phẩm nông nghiệp của hộ nông dân nhỏ. Nhưng sau đó cô bị cáo buộc quảng cáo cho công ty của bạn thân. Tuy nhiên, sau đó, Triệu Lộ Tư được xóa bỏ cáo buộc và xác nhận đủ điều kiện đảm nhận vai trò "Đại sứ Hỗ trợ Nông nghiệp".

Triệu Lộ Tư khẳng định thêm vào 17/8 rằng sẽ không tham gia các sự kiện thương mại như tuần lễ thời trang nữa. "Tôi cảm thấy kiệt sức khi làm bất cứ điều gì", Triệu Lộ Tư chia sẻ. Triệu Lộ Tư cũng nhấn mạnh sẽ xử lý mọi hành động bôi nhọ cô thông qua các kênh pháp lý thay vì dựa vào nền tảng mạng xã hội.

Những năm gần đây, Triệu Lộ Tư vướng vào tranh chấp với công ty quản lý, áp lực sức khỏe và tâm lý. Gần đây, cô nhiều lần bày tỏ sự bất lực trong các buổi phát sóng trực tiếp.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...