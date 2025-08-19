'Em xinh' Lâm Bảo Ngọc: 'Game show giúp tôi thắng bệnh tật'

Lâm Bảo Ngọc sở hữu giọng hát nội lực, cảm xúc và gây bất ngờ ở khả năng vũ đạo. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận cô chưa giỏi giao lưu, kết nối với khán giả.

Sau Live Stage 1, Lâm Bảo Ngọc đạt hạng 15. Sang Live Stage 3, cô vươn lên hạng 3. Kết quả này khiến nữ ca sĩ lẫn tất cả em xinh kinh ngạc.

Từ gương mặt không được kỳ vọng, chú ý nhiều, Lâm Bảo Ngọc bứt phá ngoạn mục. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Lâm Bảo Ngọc thừa nhận cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ vươn lên hạng 3 rồi trở thành đội trưởng của Live Stage 4. Trên cương vị đội trưởng, Lâm Bảo Ngọc dẫn dắt đội cô trình diễn thành công 2 tiết mục Bad Liar và Duyên.

Hóa ra, Lâm Bảo Ngọc có nhiều hơn một giọng hát đẹp, cảm xúc, nội lực.

Chạnh lòng khi không được lựa chọn

- Mất bao lâu để Lâm Bảo Ngọc thực sự tin chị đã vươn lên hạng 3 của Em xinh “say hi” sau Live Stage 3?

- Tôi cũng không nhớ chính xác là mất bao lâu nhưng mọi thứ lúc đó cứ lùng bùng bên tai. Tôi cứ nghĩ đó là một kịch bản hoặc chuyện gì đó đang xảy ra. Phải một lúc lâu, tôi mới tin bản thân đã vươn lên hạng 3 của Em xinh “say hi”.

- Chính Lâm Bảo Ngọc cũng ngỡ ngàng khi nghe kết quả, điều gì khiến chị bất ngờ đến vậy. Phải chăng chị không kỳ vọng hoặc không dám tự tin sẽ đạt thứ hạng cao như thế?

- Đúng là tôi không tự tin và kỳ vọng bản thân trên hạng 5 rồi được làm đội trưởng. Tôi từng tuyên bố sẽ từ hạng 15 vươn lên hạng 10, hạng 5 rồi hạng 1. Nhưng thực ra tôi chỉ “gáy” cho vần thôi, chứ thứ hạng cao nhất tôi nghĩ tới là hạng 5.

Thực tế, khi tham gia Em xinh “say hi”, tôi theo dõi lượt tương tác của bản thân cũng như những đồng nghiệp khác. Lượt theo dõi của tôi không tăng nhiều. Chứng tỏ, những ai yêu mến giọng hát, con người của tôi thì đã yêu mến từ trước đó rồi. Do đó, việc được bình chọn nhiều và vươn lên thứ hạng cao như thế là điều tôi không hề nghĩ tới.

- Cảm xúc khi chị đứng hạng 3 khác biệt như thế nào với lúc đứng hạng 15?

- Hai cảm xúc khác nhau hoàn toàn. Khi đứng hạng 15, tôi thấy bản thân vẫn còn kém và thua các chị em ở hình ảnh, sự kết nối với khán giả. Tôi thấy mình phải làm sao để đến gần với nhiều người xem hơn và thể hiện hết năng lực, sự quyết tâm của bản thân với Em xinh “say hi”.

Chỉ có như vậy, tôi mới khiến khán giả nhận ra sự tâm huyết của tôi dành cho chương trình. Thực tế, hạng 15/30 không phải thứ hạng quá thấp. Không phải hài lòng với thứ hạng đó nhưng tôi không tạo áp lực quá lớn.

Đến khi hạng 3, tôi lại lo lắng nhiều hơn. Tôi lo lắng làm sao xứng đáng với bình chọn của khán giả, liệu mọi người có đang đánh giá cao tôi quá không và làm sao để trở thành đội trưởng tốt.

Tham gia nghệ thuật từ nhỏ và sau hành trình gần 30 năm, tôi tự tin kỹ năng của mình khá đủ với Em xinh “say hi”. Nhưng với một thị trường cạnh tranh như hiện tại, để chinh phục khán giả, tôi còn cần kỹ năng kết nối người nghe nữa. Đó là điều tôi chưa giỏi.

- Ngay cả khi đạt thứ hạng cao và làm đội trưởng, chị cũng gặp khó khăn trong việc thuyết phục các em xinh khác vào chung đội. Chị còn thiếu điều gì?

- Khi không được lựa chọn, đương nhiên tôi tủi thân vì tôi thấy bản thân cũng đầy đủ kỹ năng. Tôi chỉ hơi thấp nên đội hình hơi khập khiễng chút thôi, tại sao các chị em nỡ từ chối tôi. Nhưng Live Stage 4, loại theo cặp và cũng là vòng loại cuối cùng rồi nên tôi rất hiểu tâm lý chị em. Mọi người muốn về với đội trưởng nào đấy cho họ cảm giác an toàn. Bản thân Ngọc cũng thế nếu phải rơi vào tình cảnh phải chọn đội trưởng.

Thật ra, cảm xúc khi làm đội trưởng và không phải đội trưởng với tôi không khác nhau nhiều bởi có thế nào, tôi vẫn phải đi thuyết phục mọi người thôi. Có một vòng duy nhất, tôi được 52Hz lựa chọn đầu tiên. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ, bởi mọi người thường chọn các em xinh có sự trẻ trung, sáng sân khấu. Tôi cũng nhận thấy bản thân yếu phần đó, vì thế, tôi nghĩ mình sẽ được lựa chọn sau. Tuy nhiên, 52Hz nhìn thấy ở tôi sự đa năng, có thể phù hợp với nhiều vị trí trong một nhóm nhạc nên đã chọn tôi đầu tiên.

Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, Lâm Bảo Ngọc còn gây bất ngờ và được khen ngợi ở phần thi nhảy. Ảnh: NSX.

- Chị có lo sợ việc xếp hạng thấp hoặc bị loại ở Em xinh “say hi” không?

- Tôi lo chứ không sợ bởi tôi thấy dàn em xinh chất lượng rất cao. Các chị em đa năng, hát, viết nhạc tốt, nhảy đẹp và visual cũng tốt.

Lúc đầu, tôi tự tin lắm và nghĩ chắc không phải ai cũng trang bị đầy đủ kỹ năng như mình đâu. Nhưng lúc vào tới chương trình, tôi mới nhận ra bản thân chỉ như con số 5 mặt bằng chung mà thôi. Các chị em ai cũng tài năng hết. Do đó, việc của tôi là phải thể hiện cho khán giả thấy bản thân làm được những gì và các chị em cảm nhận được tôi mang lại giá trị gì khi ở cùng nhóm.

Ai trong chương trình cũng tài năng. Do đó, việc bị loại không phải do bạn kém mà là chưa đủ may mắn và có thể tiết mục chưa đủ chạm tới sự rung động của khán giả. Do đó, nếu bị loại, tôi nghĩ mình nên xem lại sự kết nối với khán giả thôi, chứ nó không phản ánh việc mình có thật sự giỏi và nỗ lực cho chương trình hay không.

- Việc vươn lên hạng 3 tiếp cho chị sự tự tin như thế nào hay có thay đổi điều gì trong cách chị đối diện với cuộc chơi Em xinh “say hi”?

- Tôi không nghĩ mình tự tin hơn đâu mà lo lắng hơn. Vì càng vươn lên cao, trách nhiệm càng lớn, sự kỳ vọng của công chúng càng cao. Do đó, tôi cứ làm hết mình, sẵn sàng cho đi hết những gì mình có và nếu không có thì đi xin. Tôi chỉ tự tin ở việc là nỗ lực, trình diễn hết mình sau mỗi vòng thi mà thôi.

Trong các vòng sau, tôi không muốn làm đội trưởng nữa đâu, tôi muốn được nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng sân khấu thôi. Tôi muốn làm hết sức nhưng trong tâm thế vui vẻ, tận hưởng. Còn phải lo lắng những công việc khác thực sự không phải thế mạnh của Ngọc.

- Em xinh “say hi” có sự cạnh tranh thứ hạng, phải làm việc với lịch trình dày đặc, đó là những áp lực khán giả có thể nhìn thấy. Nhưng còn “góc khuất” nào mà chỉ người tham gia trực tiếp như Lâm Bảo Ngọc mới biết không?

- Chúng tôi thức đêm rất nhiều. Trước đây, tôi thường chỉ thức đến 23-24h nhưng tới Em xinh “say hi”, việc thức đêm rất bình thường. Phải thức đêm mới hoàn thành được công việc. Thức đêm thường xuyên khiến bao công chăm sóc da, đi spa… của tôi đổ sông đổ biển hết. Tôi thực sự ám ảnh mỗi khi thấy bản thân xấu trên sóng truyền hình.

Từ gương mặt ít được chú ý, Lâm Bảo Ngọc vươn lên top đầu của Em xinh "say hi". Ảnh: NSX.

Tôi hưởng thụ hành trình Em xinh “say hi”

- Chị có kiệt sức?

- Mỗi tập trôi qua, tôi đều tự dặn bản thân là: “Cố lên, sắp xong rồi”. Tôi có thể dồn sức vào một thời điểm nhất định nhưng không có sức bền tốt. 4, 5 tháng quay triền miên, mỗi vòng diễn ra, chúng tôi chỉ nghỉ một ngày rồi lại bắt đầu quay show, chọn bài hát và làm nhạc.

Nó cứ kéo dài ngày này qua ngày khác như vậy. Sức bền của tôi không đủ để kéo dài suốt 5 tháng. Nhưng may mắn tôi không bị sụt cân hoặc hốc hác. Trong khi đó, nhiều em xinh khác bị sụt cân.

Lý do có thể là tôi đang thực sự hưởng thụ hành trình Em xinh “say hi” và tôi thấy hạnh phúc với điều đó. Với tôi, Em xinh “say hi” là một trải nghiệm có sự nhâm nhi, hưởng thụ

Em xinh “say hi” chưa phải thứ khó khăn, kinh khủng, vực sâu nhất với Ngọc. Tôi đã trải qua điều đó trước khi đến Em xinh “say hi” rồi. Do đó, khi đến Em xinh “say hi”, có những khó khăn, điểm tối nhưng chưa phải tận cùng. Thay vào đó, tôi thấy rất vui vẻ.

- Lâm Bảo Ngọc hoạt động đã khá nhiều năm ở showbiz nhưng tại sao phải đến Em xinh “say hi”, khán giả mới biết chị có thể làm được nhiều đến thế. Lâu nay khán giả chỉ nhớ chị có giọng hát đẹp mà không hay biết chị còn nhảy và có kỹ năng trình diễn tốt?

- Một phần là tôi sợ thất bại, flop nên các sản phẩm âm nhạc của tôi an toàn để khán giả sẵn sàng đón nhận. Tôi tham gia nhiều chương trình nhưng mỗi show có đặc thù riêng. Chẳng hạn Sao mai, The Voice đòi hỏi tập trung nhiều vào kỹ thuật giọng hát. Đến Ca sĩ mặt nạ, tôi cũng không có cơ hội nhảy. Ở chương trình này, tôi nghĩ mình đã thành công trong việc ứng biến trên sân khấu, nói chuyện và tập trung vào giọng hát. Tới Our Song, tôi thể hiện được kỹ năng trình diễn hơn nhưng vocal vẫn là điều quan trọng nhất.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, Em xinh “say hi” đến đúng lúc mọi thứ trọn vẹn nhất. Chương trình đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ có giọng hát mà cần nhảy tốt, trình diễn tốt và phải duyên dáng trong các phần giao lưu. Nên em xinh là sân khấu thử thách và như một bài kiểm tra với người nghệ sĩ.

- Chị được công nhận về kỹ thuật thanh nhạc lẫn cảm xúc biểu đạt. Nhưng thời gian qua, Lâm Bảo Ngọc vẫn chưa thật sự bứt phá. MV I’m Sorry chị phát hành gần đây cũng chưa bùng nổ về lượt xem. Vì sao?

- Tôi nghĩ một phần do thiếu may mắn, phần khác có những thứ tôi chưa thực sự làm tốt và chưa ra được quyết định đúng đắn. Hơn nữa, khán giả hiện giờ xem rất nhiều show, họ mong muốn đón nhận những nghệ sĩ đa năng hơn.

Trong thời điểm đó, tôi chưa kết nối được nên lượng khán giả chưa tốt. Ngoài ra, tôi mới làm lại kênh YouTube nên đây cũng là yếu tố nho nhỏ khiến các sản phẩm của tôi chưa chạm tới người xem. Nhưng tôi nghĩ mình cũng cần thời gian trải nghiệm sự thất bại, flop đó để rút ra kinh nghiệm.

Chưa thật sự bùng nổ và được khán giả đón nhận nhưng tôi vẫn tự tin, tự hào vào những sản phẩm của mình bởi tôi đã bỏ tất cả tâm huyết. Nó gần như là tất cả những gì tôi có thể làm được trong quãng thời gian qua.

Em xinh "say hi" là bước tiến mới trong sự nghiệp của Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: NSX.

- Việc chưa đột phá trong âm nhạc có khiến Lâm Bảo Ngọc gặp khó khăn, rào cản nào trong sự nghiệp âm nhạc không?

- Khi làm từng bước, tôi vẫn biết mình chưa có điều gì và cần có điều gì. Nên để nói khó khăn, rào cản gì không thì có nhưng tôi không bị hoang mang. Như đã nói, các sản phẩm đều được tôi dồn tâm huyết và là kết quả tốt nhất ở thời điểm đó, nên tôi trải qua giải đoạn khó khăn một cách bình tĩnh. Có thất bại, tôi cũng nghĩ là bình thường thôi.

- Em xinh “say hi” là một sân khấu đề cao cái đẹp và sự biểu đạt. Với chị, vẻ đẹp có phải điều cần thiết nhất để nghệ sĩ được lắng nghe, hay chỉ là chiếc vỏ ngoài dễ bị thay thế?

- Với tôi, cái đẹp không phải chỉ là vỏ ngoài, bởi nếu thế tôi bị loại lâu rồi. Nghệ sĩ bây giờ cần phải đẹp để khán giả nhìn vào thấy sự thu hút. Nhưng với tôi, vẻ đẹp không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn là sự duyên dáng.

Ngày hôm đó, lớp make up của bạn có thể chưa tốt hoặc không phù hợp với thị hiếu khán giả nhưng đổi lại bạn nói chuyện duyên dáng, trình diễn tốt, bạn sẽ có vẻ đẹp ấn tượng khác.

Một cái đẹp nữa mà khán giả đánh giá cao là sự nỗ lực, cố gắng. Tôi tự tin mình có cái đẹp này. Tôi rất nỗ lực và rất mong khán giả ghi nhận ở sự cố gắng. Đó là cái đẹp tôi tự tin nhất khi tới Em xinh “say hi”.

- Khi đặt mình trong không gian đầy tính hình ảnh như Em xinh “say hi”, chị có thấy điều gì thay đổi trong cách chị thể hiện âm nhạc không?

- Có đó, trước đây, tôi làm nhạc sẽ tập trung vào vocal, làm thế nào để hiện ca khúc vừa cảm xúc, vừa kỹ thuật, có high note, đoạn này lên cao trào như thế nào và thiên về phần nghe, cảm nhận bên trong hơn.

Còn khi tham gia Em xinh “say hi”, ngoài phần nghe, giá trị nghệ thuật trong bài hát, tôi phải thêm vào phần nhìn nữa. Rồi việc chia line hát làm sao để phù hợp với mỗi em xinh và đường đi của hình ảnh như thế nào cũng là điều quan trọng.

- Lâm Bảo Ngọc từng trầm cảm vì dịch bệnh, gặp nỗi buồn cuộc sống và thất bại trong chuyện tình cảm. Hiện tại, chị đã hoàn toàn chiến thắng bệnh tật chưa?

- Nếu để nói thắng hẳn thì chưa đâu vì khi gặp tình huống tương tự, căn bệnh dễ quay lại lắm. Nhưng tôi đang thắng nó từng ngày trong thời gian qua. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ và tận hưởng hành trình. Mọi người có thể thấy, những năm qua, tôi tham gia game show rất nhiều.

Không phải tôi tham lam việc xuất hiện trên truyền hình đâu. Nhưng việc được gặp các anh chị đồng nghiệp, có áp lực nhưng nhiều niềm vui, để tôi thấy bản thân đang làm việc, cống hiến và được mọi người vỗ tay. Thật sự tôi rất thích nghe mọi ngươi vỗ tay, được mọi người khen tôi làm cái này tốt, cái kia hay. Đó là động lực lớn để tôi chiến thắng căn bệnh.