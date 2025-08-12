Sức khỏe hiện tại của Huỳnh Anh Tuấn

Trong những hình ảnh mà người quản lý mới chia sẻ, Huỳnh Anh Tuấn có thể đi lại bình thường, thần thái tươi tỉnh. Nam diễn viên đang điều trị tại Cần Thơ.

Ngày 12/8, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ những hình ảnh mới, khi nam diễn viên đi thăm khám tại bệnh viện ở Cần Thơ. Huỳnh Anh Tuấn có thể đi lại bình thường, thần thái tươi tắn. Người quản lý chia sẻ: "Một tháng nữa em đón anh về nhé".

Trong thời gian Huỳnh Anh Tuấn tạm dừng hoạt động để dưỡng bệnh vừa qua, quản lý thay anh thực hiện các video nấu ăn để duy trì kênh. Gần đây, kênh này đăng video Huỳnh Anh Tuấn nấu ăn khiến nhiều khán giả tưởng nhầm nam diễn viên trở lại với công việc. Tuy nhiên, quản lý nhanh chóng đính chính các clip được quay từ trước khi Huỳnh Anh Tuấn bị bệnh.

Hình ảnh của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn (ảnh phải) do quản lý đăng tải. Ảnh: FBNV.

“Sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em, anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được. Em hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa, anh lắc đầu. Anh không muốn gặp mọi người với diện mạo chưa chỉn chu nên ê-kíp tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc chúng em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn”, quản lý chia sẻ về tình hình hiện tại của Huỳnh Anh Tuấn.

Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khi đang ở Vũng Tàu (TP.HCM) từ đầu tháng 6. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nam diễn viên đột quỵ do tuổi cao, cường độ làm việc dày và một số thói quen không lành mạnh. Sau khoảng một tuần điều trị, Huỳnh Anh Tuấn được xuất viện và đang tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà riêng.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...