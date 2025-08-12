Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện ở Sao nhập ngũ

Theo trailer tập 2 Sao nhập ngũ, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh tham gia nghi thức rước cờ trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Tối 11/8, trailer tập 2 Sao nhập ngũ chính thức công bố sự xuất hiện của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Cùng 2 nghệ sĩ trải nghiệm là diễn viên Bình An và Huỳnh Anh, Lê Hoàng Hiệp tham gia nghi thức rước cờ trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.

Hình ảnh này nhanh chóng được chú ý và thu hút lượng tương tác lớn trên fanpage chương trình.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Anh nổi tiếng sau khoảnh khắc bước xuống xe trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành hôm 18/4 ở dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong tập 2 Sao nhập ngũ.

Với ngoại hình nổi bật và thần thái đĩnh đạc, anh được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “nam thần quân đội”. Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp ở tập 2 Sao nhập ngũ đang nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Về sự xuất hiện của Thượng úy Hiệp, Trung tá Lê Anh Ngọc, Phó Giám đốc Viettel Media, đơn vị sản xuất chương trình, từng chia sẻ tại buổi ra mắt hồi đầu tháng 8: “Việc đồng chí Hiệp góp mặt không nhằm mục đích gây chú ý truyền thông, mà để ca ngợi giá trị của người lính, truyền cảm hứng về lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc”.

Bên cạnh điểm nhấn là nghi thức duyệt binh, trailer tập 2 hé lộ các bài huấn luyện khắt khe dành cho 16 nghệ sĩ trải nghiệm, bao gồm Tim, Bình An, Huỳnh Anh, Hòa Minzy, Chi Pu, Diệu Nhi, Linh Ngọc Đàm, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Thanh Duy... Các bài tập điều lệnh đội ngũ, từ tư thế cơ bản đến động tác khó như “ke chân” khiến nghệ sĩ gặp khó khăn.