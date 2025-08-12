Diễn viên Luna Hằng Trịnh được cầu hôn

Lê Đức cầu hôn Luna Hằng Trịnh trước sự chứng kiến, cổ vũ của bạn bè. Cả hai đã có nhiều năm bên nhau.

Ngày 11/8, diễn viên Luna Hằng Trịnh thông báo được bạn trai là ca sĩ Lê Đức cầu hôn. Luna hạnh phúc nhận lời Lê Đức để tiến tới cột mốc mới trong mối quan hệ tình cảm.

Trong một buổi tiệc vừa diễn ra, trước sự kiến của bạn bè, Lê Đức bày tỏ với Luna: “Từ trước đến giờ, anh có nhiều điều khiến em chưa hài lòng và buồn bã. Cảm ơn em đã luôn chấp nhận anh, đồng hành bên anh và đồng ý với tất cả sở thích cũng như mong muốn trong sự nghiệp của anh. Em đã đồng ý với anh rất nhiều điều nhưng hôm nay anh còn điều nữa mong em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh nhé”. Lê Đức sau đó quỳ gối, trao nhẫn cho Luna.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Đức và Luna. Ảnh: FBNV.

Luna Hằng Trịnh sinh năm 1997, có xuất phát điểm ca sĩ sau đó diễn xuất trong một số dự án chiếu mạng, chẳng hạn Ê nhỏ lớp trưởng. Cô tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh 2025 cách đây không lâu.

Lê Đức hơn vợ sắp cưới 2 tuổi, sinh ra tại Hà Nội. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc SuperV. Sau đó, anh cũng tham gia một số dự án phim.

Cả 2 quen nhau khi cùng làm thực tập sinh trong một công ty giải trí. Lê Đức yêu thầm Luna suốt 3 năm. Nhưng 2 lần tỏ tình đầu tiên, Lê Đức bị từ chối. Lý do Luna đưa ra là cô không muốn tình bạn thân thiết với Lê Đức tan vỡ. Sau đó, Lê Đức quyết định tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ để lần thứ 3 nói lời yêu với Luna. Lúc này, Luna quyết định cho Lê Đức cơ hội tìm hiểu.

Luna từng tâm sự Lê Đức là người tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Điều đó khiến cô an tâm rằng anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cả 2 cùng xây dựng gia đình.