Thí sinh Miss Grand Vietnam bị chê lố

Sơ khảo của Miss Grand Vietnam diễn ra chiều 11/8 gây tranh luận là quá ồn ào, chiêu trò. Nhiều thí sinh có tạo hình kỳ quặc.

Buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 diễn ra chiều 11/8 và lập tức gây tranh luận. Lý do là các thí sinh xuất hiện với tạo hình độc lạ như công chúa Jasmine, boxing… tương tự bản gốc.

Một thí sinh xuất hiện trong sự kiện cùng đoàn múa lân hoành tráng. Trong khi đó, cô gái khác chọn tạo hình nàng tiên cá với trang phục gợi cảm, táo bạo và được 2 người đàn ông cởi trần đưa vào khu vực thảm đỏ. Thậm chí, một thí sinh đến buổi sơ tuyển với concept thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh.

Một số hình ảnh trong buổi sơ khảo. Ảnh: NSX.

Trên mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về buổi sơ tuyển. Không ít khán giả cho rằng một số thí sinh đã chọn concept lố tương tự Miss Grand Thailand. Những hình ảnh này vốn không xa lạ với thương hiệu "Miss Grand" nhưng fan sắc đẹp Việt cho rằng thí sinh và BTC cần tiết chế để tránh gây phản cảm.

Miss Grand Vietnam bước sang mùa thứ 4. Ở mùa trước đó, Võ Lê Quế Anh đăng quang. Sau đó, cô tham gia Miss Grand Interantional nhưng không đạt thứ hạng cao.

Miss Grand Vietnam được mua bản quyền từ Miss Grand International do ông Nawat tổ chức. Trước Võ Lê Quế Anh, 2 người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam là Đoàn Thiên Ân và Lê Hoàng Phương.