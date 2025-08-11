Thí sinh Miss Grand Vietnam bị chê lố

Buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 diễn ra chiều 11/8 và lập tức gây tranh luận. Lý do là các thí sinh xuất hiện với tạo hình độc lạ như công chúa Jasmine, boxing… tương tự bản gốc.
Một thí sinh xuất hiện trong sự kiện cùng đoàn múa lân hoành tráng. Trong khi đó, cô gái khác chọn tạo hình nàng tiên cá với trang phục gợi cảm, táo bạo và được 2 người đàn ông cởi trần đưa vào khu vực thảm đỏ. Thậm chí, một thí sinh đến buổi sơ tuyển với concept thầy trò Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh.
Một số hình ảnh trong buổi sơ khảo. Ảnh: NSX.
Trên mạng xã hội, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về buổi sơ tuyển. Không ít khán giả cho rằng một số thí sinh đã chọn concept lố tương tự Miss Grand Thailand. Những hình ảnh này vốn không xa lạ với thương hiệu "Miss Grand" nhưng fan sắc đẹp Việt cho rằng thí sinh và BTC cần tiết chế để tránh gây phản cảm.
Miss Grand Vietnam bước sang mùa thứ 4. Ở mùa trước đó, Võ Lê Quế Anh đăng quang. Sau đó, cô tham gia Miss Grand Interantional nhưng không đạt thứ hạng cao.
Miss Grand Vietnam được mua bản quyền từ Miss Grand International do ông Nawat tổ chức. Trước Võ Lê Quế Anh, 2 người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam là Đoàn Thiên Ân và Lê Hoàng Phương.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.