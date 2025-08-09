Suni Hạ Linh hiện tại

Mới đây, Suni Hạ Linh gây xôn xao với thông tin biểu diễn ở hội chợ tại Trung Quốc. Sau đó, ê-kíp của nữ ca sĩ lên tiếng đính chính. Theo phía Suni Hạ Linh, sự kiện nữ ca sĩ biểu diễn là Ant International Music Festival 2025, diễn ra ngày 2-3/8 tại trung tâm thương mại phức hợp West Red Square, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. "Thông tin về sự góp mặt của Suni đã được ban tổ chức công bố công khai thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn và cùng nhiều nội dung truyền thông khác được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình tại Trung Quốc", phía nữ ca sĩ nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Suni Hạ Linh gây bàn tán về ngoại hình. Trong loạt ảnh gần đây, nữ ca sĩ lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, cá tính, nổi loạn hơn hẳn trước đây. Cô để mái tóc tém nhuộm highlight ánh kim, trang phục bụi bặm.
Từ trước đến nay, Suni Hạ Linh gắn liền với hình tượng trong sáng, dễ thương cùng những ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ thử sức với phong cách thời trang quyến rũ.
Hồi tháng 7/2024, Suni Hạ Linh vướng tranh cãi. Kể từ đó, nữ ca sĩ khá im ắng, ít xuất hiện. Cô tham gia một số chương trình ở Trung Quốc, chẳng hạn biểu diễn tiết mục Ngỏ lời trên đài CCTV1. Gần đây, cô phát hành album Yêu thật nhưng hiệu ứng chưa bùng nổ. Trên kênh YouTube của Suni, các track nhạc trong album chỉ nhận vài nghìn lượt xem.
Giữa năm 2024, Suni Hạ Linh tới Trung Quốc tham gia chương trình Đạp gió (tên đầu tiên là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng). Ở vòng đầu tiên, Suni Hạ Linh đạt thứ hạng khá cao là 11 với 371 điểm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ ngày càng tụt hạng. Đến tập chung kết, Suni Hạ Linh không nằm trong danh sách thành đoàn. Cô chưa khi nào lọt top 10 của Đạp gió.
Có nhiều lý do khiến Suni Hạ Linh không thể bứt phá ở Đạp gió giống Chi Pu một mùa trước đó. Nữ ca sĩ sở hữu giọng hát tốt, vũ đạo đẹp mắt nhưng thần thái biểu diễn chưa gây ấn tượng. Ngoài ra, phong cách thời trang của ca sĩ sinh năm 1990 thất thường, nhiều lần bị chê là xấu, dìm vóc dáng.
Sau Đạp gió, Suni Hạ Linh duy trì hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc. Suni Hạ Linh sinh năm 1990, hoạt động âm nhạc khá nhiều năm nhưng chưa thật sự bứt phá. Sau ồn ào hồi tháng 7/2024, nữ ca sĩ bị một bộ phận khán giả chê trách dù cô đã lên tiếng xin lỗi.
