Suni Hạ Linh hiện tại

Mới đây, Suni Hạ Linh gây xôn xao với thông tin biểu diễn ở hội chợ tại Trung Quốc. Sau đó, ê-kíp của nữ ca sĩ lên tiếng đính chính. Theo phía Suni Hạ Linh, sự kiện nữ ca sĩ biểu diễn là Ant International Music Festival 2025, diễn ra ngày 2-3/8 tại trung tâm thương mại phức hợp West Red Square, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. "Thông tin về sự góp mặt của Suni đã được ban tổ chức công bố công khai thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn và cùng nhiều nội dung truyền thông khác được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình tại Trung Quốc", phía nữ ca sĩ nhấn mạnh.