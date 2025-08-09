Ê-kíp Vietnam’s Next Top Model xin lỗi

Vietnam’s Next Top Model 2025 vướng tranh cãi vì miêu tả công việc của Nam Trung là thị phạm. Sau đó, ê-kíp lên tiếng xin lỗi.

Tối 8/8, ê-kíp sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model 2025 lên tiếng xin lỗi vì ghi thông tin gây hiểu nhầm về Nam Trung. Theo đó, trong một video của tập 1 ghi lại cảnh Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách, ê-kíp biên tập đã dùng cụm từ “thị phạm” để miêu tả công việc của chuyên gia trang điểm này.

Việc này dẫn đến hiểu lầm về vai trò của Nam Trung. Trong khi đó, vai trò của Nam Trung trong chương trình là giám khảo, giám đốc sáng tạo kiêm chuyên gia trang điểm. Do đó, cụm từ "thị phạm" gây tranh cãi.

Trong bài đăng tối 8/8, ê-kíp gửi lời xin lỗi đến Giám đốc sáng tạo, chuyên gia trang điểm Nam Trung. "Chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm chính của một giám đốc sáng tạo là xây dựng ý tưởng, concept và định hướng nghệ thuật cho mỗi thử thách. Trước khi ghi hình, Nam Trung luôn là người trực tiếp kiểm tra an toàn, góc đèn, hướng gió và trang phục, đảm bảo mọi chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng để thử thách diễn ra đúng tinh thần sáng tạo chương trình mong muốn”, ê-kíp chia sẻ.

NSX Vietnam’s Next Top Model xin lỗi vì có phần miêu tả gây hiểu nhầm về Nam Trung. Ảnh: NSX.

NSX nhấn mạnh: “Việc này không phải thị phạm cho thí sinh mà là một phần không thể thiếu của vai trò giám đốc sáng tạo. Chúng tôi rất mong khán giả sẽ thấu hiểu và nhìn nhận đúng hơn về công việc quan trọng này, tránh những hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Nam Trung”.

Tối 3/8, Vietnam’s Next Top Model 2025 lên sóng tập 1, đánh dấu sự trở lại sau 8 năm vắng bóng. Bộ tứ quyền lực của chương trình năm nay gồm Thanh Hằng, NTK Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và Nam Trung. Những ngày qua, chương trình gây bàn tán xôn xao mạng xã hội về những bức hình chụp thử thách.