Vợ Hồ Quang Hiếu lên tiếng về tin rạn nứt

  • Thứ năm, 7/8/2025 19:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuệ Như đăng ảnh bên chồng và phủ nhận thông tin hôn nhân của cô với Hồ Quang Hiếu rạn nứt.

Mới đây, tin đồn về hôn nhân của Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như gây xôn xao mạng xã hội. Cả hai vướng tin rạn nứt sau khi Tuệ Như đăng bài với nội dung: “Ngày ngày trôi qua vô sự, chuyện cũ lại lặp lại, bận rộn hay mơ hồ cũng thế thôi”.

Ho Quang Hieu anh 1

Hình ảnh của Tuệ Như và Hồ Quang Hiếu. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, người mẫu được phát hiện không theo dõi ông xã trên một số nền tảng mạng xã hội. Cùng thời điểm, một số trang mạng đưa tin Hồ Quang Hiếu có liên quan đến người khác. Thông tin này chưa được xác minh và chưa có bất cứ bằng chứng nào nhưng gây bàn tán trên mạng xã hội.

Tới chiều 7/8, vợ của Hồ Quang Hiếu đăng ảnh tình tứ bên ông xã. Người mẫu viết: “Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán”. Động thái của Tuệ Như được cho là phủ nhận tin đồn liên quan đến chuyện hôn nhân đang phủ sóng mạng xã hội.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào năm 2023 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau. Tháng 1, vợ chồng nam ca sĩ hạnh phúc đón con trai đầu lòng.

Cách đây ít ngày, Hồ Quang Hiếu còn vướng tin đồn "bị bắt trong tiệc ma túy" nhưng nam ca sĩ cũng nhanh chóng lên tiếng phản bác.

Minh Hạo

