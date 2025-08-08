Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thực tập tại công ty

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết trong khoảng 2 tuần, Subeo đã thử nhiều vị trí khác nhau trong công ty như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, phục vụ.

Ngày 8/8, trên trang cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tiết lộ con trai cả Subeo (Nguyễn Quốc Hưng) đã tới công ty thực tập trong 2 tuần. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Ở tuổi 15, Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.

“Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả phục vụ, nhận order tại các nhà hàng. Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba”, Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Subeo tới công ty của bố thực tập. Ảnh: FB Nguyen Quoc Cuong.

Hình ảnh Subeo với vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai, diện trang phục lịch sự lập tức gây sốt. Ở tuổi 15, Subeo có chiều cao nổi bật, được khen ngày càng bảnh bao.

Hồi tháng 5, Subeo được Kim Lý đưa sang New Zealand để tham quan trường mới, đồng thời tìm hiểu cuộc sống ở nước ngoài và chuẩn bị du học.

Subeo là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cậu bé sinh năm 2010, theo học British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Cha mẹ không còn chung đường và có gia đình riêng nhưng đều quan tâm, chăm sóc Subeo.

Hồi đầu năm, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng ảnh so sánh sự thay đổi của gia đình anh sau một năm. Trong tấm ảnh đầu tiên, Subeo thấp hơn Đàm Thu Trang. Nhưng ở tấm ảnh chụp vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Subeo đã vượt trội và trở thành người cao nhất nhà.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện là Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đồng thời là Chủ tịch HĐQT C‑Holdings.